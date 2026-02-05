ETV Bharat / state

दिल्ली: MCD सफाई कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का चाकू से हमला, थाना के बाहर जमकर प्रदर्शन

सफाई कर्मचारियों के मुताबिक इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों पर हमले की दो घटनाएं हुई, जिसमें केस तक दर्ज नहीं किया गया.

सफाई कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का चाकू से हमला
सफाई कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का चाकू से हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 10:27 AM IST

नई दिल्ली: गोविंदपुरी थाना इलाके के सीलाल चौक पर सुबह एक सफाईकर्मी को अज्ञात युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर घायल के परिजनों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की सूचना पुलिस को दी. घायल की पहचान 38 वर्षीय राजू के रूप में हुई है. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

घायल निगम कर्मचारी राजू परिवार के साथ गोविंदपुरी में रहता है. वह एमसीडी में सफाई कर्मचारी है. घायल कर्मचारी राजू ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे वह गोविंदपुरी स्थित पेट्रोल पंप के पास सफाई कर रहे थे. तभी कुछ लोग आए और पीड़ित के ऊपर चाकू से हमला करके फरार हो गए. पीड़ित के कंधे में चाकू का गहरा घाव है. आरोपियों के जाने के बाद पीड़ित ने मामले की सूचना परिवार को दी. परिवार वालों ने घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

सफाई कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का चाकू से हमला (ETV Bharat)

सफाई कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का चाकू से हमला: वारदात के बाद से गुस्साए सफाईकर्मियों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए काम बंद कर दिया. सभी लोगों ने गोविंदपुर थाने के पास धरना दिया. सूचना मिलने पर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. धरने पर बैठे कर्मचारी का आरोप था कि पुलिस की लापरवाही से इस तरह की तीसरी घटना घटित हुई है.

सफाई कर्मचारियों पर पहले भी हुआ था हमला: धरने में बैठे लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी दो बार सफाई कर्मचारियों के ऊपर हमला हुआ चुका है. एक हमले में सफाई कर्मचारी की आंख में गंभीर चोट आई. जबकि दूसरे मामले में युवक के पैर में चाकू लगा. इसमें एक वीडियों भी लोगों ने बनाया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक लड़का अपने दोनों हाथों में चाकू लेकर आता है और सफाई कर रहे एक व्यक्ति के पैरों में हमला करता है.

आरोपियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन की मांग: वहीं धरना दे रहे दिलीप व नवीन वैद का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई है. इससे पहले दो घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया, आज सुबह जब हमारा सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा था तभी किसी अज्ञात युवक के द्वारा उस पर चाकू से हमला कर दिया गया है, जिसमें वह घायल हो गया है. हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और 24 घंटे के अंदर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करें इसलिए आज हम सभी सफाई कर्मी गोविंदपुरी थाना के गेट के बाहर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है. लोगों ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाए.

कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद आज इस पूरे मामले में थाना गोविंदपुरी के द्वारा BNS की धारा के तहत के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है वहीं सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर उसकी तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

