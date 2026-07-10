MCD वार्ड कमेटी चुनाव: भाजपा ने 11 जोन में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदों पर उतारे उम्मीदवार
MCD वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने 12 में से 11 जोनों के लिए किया नामांकन
Published : July 10, 2026 at 5:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है. नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने 12 में से 11 जोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कराया. करोल बाग जोन में पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है.
भाजपा ने इस बार अपनी सूची में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के पार्षदों को भी अहम जिम्मेदारियां देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है. पार्टी ने कुछ आईवीपी से आए पार्षदों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है.
- भाजपा की घोषित सूची के अनुसार नरेला जोन से शांति देवी को अध्यक्ष, दिवेश कुमार को उपाध्यक्ष और पवन कुमार को स्थायी समिति सदस्य बनाया गया है.
- केशवपुरम जोन में विनीता बेहरा अध्यक्ष, मीनू गोयल उपाध्यक्ष और सुशील स्थायी समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं.
- रोहिणी जोन में सुमन राणा अध्यक्ष, सीमा उपाध्यक्ष और हेमचंद गोयल स्थायी समिति सदस्य बनाए गए हैं.
- सेंट्रल जोन से सुमी भाटी चौधरी अध्यक्ष, प्रवीण कुमार उपाध्यक्ष तथा सुनील कुमार चड्ढा स्थायी समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं.
- नजफगढ़ जोन में जयवीर सिंह राणा अध्यक्ष, सुषमा रवि उपाध्यक्ष और शशि यादव स्थायी समिति सदस्य बनाई गई हैं.
- वेस्ट जोन से हरीश ओबेरॉय अध्यक्ष और सुनील चड्ढा उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं.
- साउथ जोन में धर्मवीर सिंह अध्यक्ष और ममता यादव उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं.
- शाहदरा नॉर्थ जोन में पंकज लूथरा अध्यक्ष और बृजेश सिंह उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे.
- शाहदरा साउथ जोन में यशपाल अध्यक्ष, राजू सचदेवा उपाध्यक्ष और मुनेश स्थायी समिति सदस्य के उम्मीदवार बनाए गए हैं.
नेता प्रतिपक्ष का बड़ा दावा
एमसीडी में नेता सदन जय भगवान यादव ने दावा किया कि भाजपा के सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि निगम में हाल ही में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है और इसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा.
एमसीडी की वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के ये चुनाव निगम की आगामी कार्यप्रणाली और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. भाजपा को उम्मीद है कि निगम में बढ़ी संख्या के दम पर वह अधिकांश जोनों में जीत हासिल करेगी.
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