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एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव: AAP ने 11 जोनों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और 4 स्थायी समिति सदस्यों के लिए उतारे उम्मीदवार

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को सिविक सेंटर स्थित निगम सचिव कार्यालय में अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया. पार्टी ने 12 में से 11 जोनों में वार्ड कमेटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि चार जोनों से स्थायी समिति सदस्य पद के लिए भी नामांकन दाखिल किया गया है.

एमसीडी प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि वार्ड कमेटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के चुनाव 15 जुलाई को होंगे. मतदान के बाद उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

AAP के उम्मीदवारों की सूची