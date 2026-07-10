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एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव: AAP ने 11 जोनों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और 4 स्थायी समिति सदस्यों के लिए उतारे उम्मीदवार

एमसीडी की वार्ड समितियों और स्थायी समिति के खाली पदों के लिए मतदान 15 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा.

AAP ने 11 जोनों में उतारे उम्मीदवार
AAP ने 11 जोनों में उतारे उम्मीदवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 7:18 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को सिविक सेंटर स्थित निगम सचिव कार्यालय में अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कर दिया. पार्टी ने 12 में से 11 जोनों में वार्ड कमेटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि चार जोनों से स्थायी समिति सदस्य पद के लिए भी नामांकन दाखिल किया गया है.

एमसीडी प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि वार्ड कमेटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य के चुनाव 15 जुलाई को होंगे. मतदान के बाद उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

AAP के उम्मीदवारों की सूची

  • नरेला जोन: अध्यक्ष– अनिल कुमार (वार्ड-35, मुंडका), उपाध्यक्ष– नेहा (वार्ड-3, होलंबी कलां), स्थायी समिति सदस्य– ऋतु मुकेश कुमार (वार्ड-26, पूठ कलां).
  • सिविल लाइंस जोन: अध्यक्ष– टिम्सी शर्मा (वार्ड-18, जहांगीरपुरी), उपाध्यक्ष– मुनेश देवी (वार्ड-7, कादीपुर).
  • रोहिणी जोन: अध्यक्ष– पुष्पा (वार्ड-24, विजय विहार), उपाध्यक्ष– रमेश चंद (वार्ड-37, किराड़ी).
  • सिटी एवं सदर पहाड़गंज जोन: अध्यक्ष– किरण बाला (वार्ड-77, दिल्ली गेट), उपाध्यक्ष– शमीम बानो (वार्ड-81, कुरैश नगर).
  • करोल बाग जोन: अध्यक्ष– अलका धींगरा (वार्ड-90, मोती नगर), उपाध्यक्ष– कविता चौहान (वार्ड-85, वेस्ट पटेल नगर), स्थायी समिति सदस्य– राजन अरोड़ा (वार्ड-139, नारायणा).
  • वेस्ट जोन: अध्यक्ष– दीपक वोहरा (वार्ड-115, उत्तम नगर), उपाध्यक्ष– डिंपल आहूजा (वार्ड-104, जनकपुरी साउथ).
  • नजफगढ़ जोन: अध्यक्ष– सिम्मी यादव (वार्ड-118, सागरपुर), उपाध्यक्ष– आरती यादव (वार्ड-132, कापसहेड़ा), स्थायी समिति सदस्य– सुदेश कुमार (वार्ड-123, ककरोला).
  • सेंट्रल जोन: अध्यक्ष– राकेश लोहिया (वार्ड-179, पुल प्रह्लादपुर).
  • साउथ जोन: अध्यक्ष– राज बाला टोकस (वार्ड-151, मुनिरका), उपाध्यक्ष– गीता (वार्ड-165, मदनगीर).
  • शाहदरा (साउथ) जोन: अध्यक्ष– विजय कुमार (वार्ड-192, त्रिलोकपुरी), उपाध्यक्ष– ज्योति रानी (वार्ड-207, विश्वास नगर), स्थायी समिति सदस्य– बीना (वार्ड-191, मयूर विहार फेज-1).
  • शाहदरा (नॉर्थ) जोन: अध्यक्ष– प्रियंका सक्सेना (वार्ड-235, गोरख पार्क), उपाध्यक्ष– रोशन लाल (वार्ड-240, जोहरीपुर).
AAP ने 11 जोनों में उतारे उम्मीदवार (ETV Bharat)

बता दें कि एमसीडी की वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति के चुनाव को निगम की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खासकर हाल ही में 16 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद निगम में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं. ऐसे में 15 जुलाई का चुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है.

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  2. MCD में वार्ड कमेटियों के चुनाव का शेड्यूल जारी, 15 जुलाई को होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव

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