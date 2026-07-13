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MCD वार्ड कमेटी का चुनाव 15 जुलाई को, जानिए किस जोन में बीजेपी का पलड़ा भारी, कहा मजबूत है AAP

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव 15 जुलाई को होने जा रहे हैं. चुनाव में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है. ऐसे में दिल्ली और निगम की सत्ता में काबिज भाजपा और मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी के बीच वार्ड कमेटी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जोर आजमाइश जारी है.

वार्ड कमेटी चुनाव में मुकाबले की बात करें तो 10 जोन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि दो जोन में निर्विरोध चुनाव होना तय है. इन दो जोन में निर्विरोध चुनाव होने का कारण यह है कि करोल बाग जोन में भाजपा के पास सिर्फ दो ही पार्षद हैं. जबकि जोन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नामांकन कराने के लिए तीन पार्षदों का समर्थन होना आवश्यक है. इसलिए यहां भाजपा प्रत्याशी नहीं उतार सकी.

आम आदमी पार्टी ने ही सिर्फ जोन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी उतारा है. यही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ केशवपुरम जोन में है. केशव पुरम जोन में आम आदमी पार्टी के पास भी सिर्फ दो ही पार्षद हैं. इसलिए यहां सिर्फ भाजपा ने ही जोन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. इसलिए 15 जुलाई को इन दो जोन में निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होगी. सिर्फ 10 जोन में ही वोटिंग होने की प्रबल संभावना है. अगर मतदान से 1 मिनट पहले भी कोई प्रत्याशी किसी जोन में अपना नाम वापस लेता है तो उस जोन में फिर मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन, इस तरह की संभावना कम है. जोन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ ही 6 जोन में स्थाई समिति सदस्यों का भी चुनाव होना है. उसके लिए भी मतदान होगा.

AAP और बीजेपी दोनों ने भरी हुंकार (ETV BHARAT)

आठ जोन में भारी है भाजपा का पलड़ा

अगर 10 जोन में मुकाबले की बात करें तो 8 जोन में भाजपा की स्थिति मजबूत है और पिछले चुनाव में भी भाजपा ने 8 जोन में जीत दर्ज की थी. जबकि 4 जोन में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से दो जोन में और भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है. इसलिए इस बार भाजपा रोहिणी जोन और पश्चिमी जोन में भी जीत के लिए जोर लगा रही है. इन दोनों जोन में भाजपा के पास और आम आदमी पार्टी के पास लगभग बराबर ही पार्षद हैं. इन दोनों जोन में मुकाबला कांग्रेस के दो-दो पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से या अन्य आप या भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग से बदल सकता है. लेकिन भाजपा के पार्षदों की क्रॉस वोटिंग करने की संभावना न के बराबर है.

परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने की संभावना

MCD में भाजपा के सत्ता में होने और दिल्ली में भी सरकार होने की वजह से कोई पार्षद बीजेपी से बगावत करेगा इसकी संभावना कम ही है. वहीं, दक्षिणी जोन में भी BJP और AAP के पार्षदों की संख्या बराबर है. यहां कांग्रेस के दो पार्षद किस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं इस पर चुनाव परिणाम निर्भर करेगा. अगर AAP के पार्षद भी क्रास वोटिंग करते हैं तो भी परिणाम भाजपा के पक्ष में जाने की संभावना है.