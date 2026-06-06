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MCD ने मृत और सस्पेंड इंजीनियरों का कर दिया तबादला, AAP ने दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने इस मामले को लेकर भाजपा शासित निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

AAP ने दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल
AAP ने दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 10:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. दरअसल, एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा जारी एक तबादला आदेश को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी ने एक ऐसे जूनियर इंजीनियर (जेई) का तबादला कर दिया, जिसकी सात महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है. इतना ही नहीं, पिछले कई महीनों से निलंबित चल रहे एक अन्य जेई का नाम भी ट्रांसफर सूची में शामिल कर दिया गया.

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने इस मामले को लेकर भाजपा शासित निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. नारंग ने आरोप लगाया कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 5 जून को जारी ट्रांसफर आदेश में जेई अपूर्व भटनागर का नाम शामिल किया गया, जबकि उनका निधन सात महीने पहले हो चुका है. इसके अलावा, निलंबित चल रहे जेई अतुल कुमार सुमन का भी तबादला कर दिया गया. उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि एमसीडी को अपने कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति तक की जानकारी नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है. इससे भाजपा शासित एमसीडी की कार्यशैली की पोल खुल गई है. उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और मृत तथा निलंबित कर्मचारियों के नाम ट्रांसफर सूची में शामिल करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए. नारंग ने कहा कि बिना सत्यापन के फाइलें आगे बढ़ाई जा रही है, जो निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है.

आप नेता अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी द्वारा मामला उजागर किए जाने के बाद निगम प्रशासन ने आनन-फानन में आदेश वापस ले लिया. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डिजिटल सत्यापन प्रणाली लागू करने की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का नियमित सत्यापन किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने महापौर और निगम प्रशासन से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है. वहीं, अब इस पूरे मामले में स्थायी समिति की चेयरमैन सत्या शर्मा ने कहा सम्बंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी है.

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