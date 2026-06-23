लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में MCD, दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में जल्द शुरू करेगी जांच और कार्रवाई
लखनऊ अग्निकांड के बाद एमसीडी दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में जांच शुरू करेगी, मालवीय नगर हादसे के बाद होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई जारी.
Published : June 23, 2026 at 9:28 PM IST
नई दिल्ली: लखनऊ के अलीगंज में आग लगने के कारण इमारत में चल रहे कोचिंग सेंटर के 15 युवाओं की मौत के बाद कोचिंग सेंटरों में फायर सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हादसे ने दिल्ली के मुखर्जी नगर के स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना को ताजा कर दिया. वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा नियमों के पालन की जांच करने की बात कही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने तब मुखर्जी नगर की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें बंद कराने का निर्देश दिया था. इसके बाद एमसीडी ने दिल्ली के विभिन्न इलाको में अभियान चलाकर कई कोचिंग सेंटरों को सील भी किया था. अब दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर चलाने के लिए नए नियम-कानून बनाने जा रही है. नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाल ही में सरकार ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है.
एसी के बढ़ते इस्तेमाल से खतरा: फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोचिंग सेंटरों में आग लगने का मुख्य कारण है पावर लोड पर नियंत्रण न होना. ज्यादातर कोचिंग सेंटरों में बड़े पैमाने एसी का इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में अगर पावर लोड कम है, बिजली की वायरिंग सही नहीं है या एसी के मेंटेनेस में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे हर वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा बना रहता है. ऊपर से इन सेंटरों में आग से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम नहीं होते हैं.
दिल्ली में 950 कोचिंग सेंटर ही रजिस्टर्ड: एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में 950 कोचिंग सेंटर ही रजिस्टर्ड हैं जिनके पास ही फायर एनओसी है. बाकी ज्यादातर छोटे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है. जबकि मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और लक्ष्मी नगर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर संचालित हैं. हालांकि, इनमें से अधिकतर के पास किसी तरह की कोई फायर एनओसी भी नहीं है. वहीं, लक्ष्मी नगर में कई कोचिंग सेंटर पतली गलियों में चल रहे हैं, जहां आग लगने पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल है.
बन रही कोचिंग सेंटर की लिस्ट: दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा ने कहा कि लखनऊ में आग की घटना से पहले ही दिल्ली के मालवीय नगर में एक बड़ी आग की घटना हो चुकी है, जिसमें 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. उसके बाद से यहां पर होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई चल रही है. अब लखनऊ की घटना को देखते हुए कोचिंग सेंटरों की भी हमने सूची बनानी शुरू कर दी है, जो कोचिंग सेंटर नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करके उनको सील कराया जाएगा. इस पर एमसीडी ने काम शुरू कर दिया है.
मुखर्जी नगर में आग की घटना के बाद कई कोचिंग हुए थे सील: उन्होंने आगे बताया कि पहले भी एमसीडी ने मुखर्जी नगर में आग की घटना के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए तमाम कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया था. इसके बाद बहुत से कोचिंग सेंटर संचालकों ने अपनी बिल्डिंगों में सुधार किया और उनमें एंट्री एग्जिट के लिए अलग-अलग रास्ते बनाने के साथ अन्य सावधानी अमल में लाई.
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