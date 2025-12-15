ETV Bharat / state

MCD के अस्थाई कर्मचारियों को भी अब मिलेगी ESI के तहत स्वास्थ्य सुविधा

उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अस्थाई कर्मचारी, चाहे वे निगम के स्कूलों में कार्यरत हों, एमटीएस (MTS) हों या अन्य विभागों में अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हों, सभी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. यह योजना EPF से जुड़ी मुहिम के तहत लागू की जा रही है, ताकि अस्थायी कर्मचारियों को भी संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. निगम प्रशासन ने अस्थाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने की दिशा में एक अहम पहल की है. अब इन कर्मचारियों को भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. यह जानकारी डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने दी.

उन्होंने बताया कि ESI सुविधा के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन से लगभग 3 से 4 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में कटौती की जाएगी. इसके बदले कर्मचारी सीधे ESI अस्पतालों और डिस्पेंसरी से इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. इसमें कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. संदीप कपूर ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक दिल्ली नगर निगम में अस्थाई कर्मचारियों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती थी. इस नई पहल से हजारों कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से इस तरह की सुविधा की मांग कर रहे थे.

कर्मचारियों के नियमितीकरण

उन्होंने यह भ्रम भी दूर किया कि ESI लेने से कर्मचारियों की स्थायी (पक्का) होने की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई अस्थाई कर्मचारी ESI का लाभ लेता है, तो इससे उसकी पक्की होने की फाइल पर कोई रोक नहीं लगेगी. ESI लेने या न लेने से कर्मचारी के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. इसके साथ ही संदीप कपूर ने बताया कि 31 मार्च 2015 तक डेली वेज पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों की फाइलें जोन स्तर पर मंगाई गई हैं, ताकि उन्हें पक्का करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके. निगम का उद्देश्य है कि योग्य कर्मचारियों को जल्द से जल्द स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा दोनों मिले. यह फैसला दिल्ली नगर निगम के अस्थाई कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी.

