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सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में MCD, भवन विभाग के 3 अभियंताओं को किया निलंबित

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अनधिकृत निर्माण के मामलों में कार्रवाई को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है. निगम ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में भवन विभाग के एक सहायक अभियंता (AE) और दो कनिष्ठ अभियंताओं (JE) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सत्य निकेतन हादसे के बाद राजधानी में खतरनाक और अवैध निर्माण के खिलाफ निगम का अभियान तेज चल रहा है.

एमसीडी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम जोन के भवन विभाग में तैनात सहायक अभियंता को निलंबित किया गया है. इसी जोन के भवन विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को भी निलंबित किया गया है. इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम जोन के भवन विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है.

निगम के अनुसार, तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अनधिकृत निर्माण से संबंधित आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा लागू सेवा नियमों के तहत की गई है. एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माण के मामलों में अधिकारियों की लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.