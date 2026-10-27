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MCD की 'सुनियो 2.0 योजना' से पुराने हाउस टैक्स पर राहत, 31 दिसंबर तक मौका

एमसीडी पूर्वी जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह केंथूरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सुनियो 2.0 संपत्ति कर निपटान योजना के तहत दिल्लीवासियों को पुराने हाउस टैक्स के बकाये पर ब्याज और जुर्माने से राहत पाने का अवसर दिया जा रहा है. योजना के अंतर्गत पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी कर अपने पुराने संपत्ति कर का निपटारा कर सकते हैं. इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है.

एमसीडी की इस योजना के तहत करदाताओं को चालू वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक का मूल संपत्ति कर जमा करना होगा. निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करने पर वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के बकाये पर लागू ब्याज और जुर्माने से छूट मिल सकती है.