MCD की 'सुनियो 2.0 योजना' से पुराने हाउस टैक्स पर राहत, 31 दिसंबर तक मौका
पांच लाख रुपये या इससे अधिक की कुल कर देनदारी वाले करदाताओं के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा का भी प्रावधान है.
Published : October 27, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की सुनियो 2.0 संपत्ति कर निपटान योजना के तहत दिल्लीवासियों को पुराने हाउस टैक्स के बकाये पर ब्याज और जुर्माने से राहत पाने का अवसर दिया जा रहा है. योजना के अंतर्गत पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी कर अपने पुराने संपत्ति कर का निपटारा कर सकते हैं. इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है.
एमसीडी की इस योजना के तहत करदाताओं को चालू वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों यानी 2019-20 से 2025-26 तक का मूल संपत्ति कर जमा करना होगा. निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान करने पर वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के बकाये पर लागू ब्याज और जुर्माने से छूट मिल सकती है.
एमसीडी पूर्वी जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह केंथूरा ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे सुनियो 2.0 योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने हाउस टैक्स का निपटारा करें. उन्होंने कहा कि पात्र करदाताओं के लिए यह अपने पुराने बकाये को नियमित करने का अवसर है. इसलिए लोगों को योजना की शर्तों की जानकारी लेकर समय रहते निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
योजना के तहत बकाया संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले, नियमित रूप से टैक्स नहीं चुकाने वाले और कम टैक्स जमा करने वाले पात्र करदाता भी लाभ ले सकते हैं. संपत्ति कर से संबंधित अदालत में लंबित मामलों के लिए भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी.
पांच लाख रुपये या इससे अधिक की कुल कर देनदारी वाले करदाताओं के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा का भी प्रावधान है. योजना का लाभ लेने के लिए एमसीडी के संपत्ति कर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. करदाताओं से अपील है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना 31 दिसंबर 2026 तक योजना का लाभ उठाएं.
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