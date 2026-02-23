ETV Bharat / state

MCD की स्थायी समिति की बैठक में जनहित के अहम प्रस्ताव पारित, बजट योजनाओं पर तत्काल अमल के निर्देश

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या, पार्कों के रख-रखाव, प्रदूषण नियंत्रण के बेहतर उपयोग पर चर्चा

MCD स्थायी समिति की बैठक में जनहित के अहम प्रस्ताव पारित
MCD स्थायी समिति की बैठक में जनहित के अहम प्रस्ताव पारित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 9:04 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या, पार्कों के रख-रखाव, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और सामुदायिक भवनों के बेहतर उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई.

सभी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित सभी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत शुरू किया जाए, जबकि अन्य कार्यों के लिए तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी की जाए.

MCD स्थायी समिति की बैठक में अहम प्रस्ताव पारित (ETV Bharat)

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जोर

बैठक में ‘एक सड़क-एक दिन’ सफाई योजना, साप्ताहिक बाजारों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभागीय समूह का गठन, मैटीरियल रिकवरी सेंटर की स्थापना, खाली निगम भूमि पर त्रिवेणी वृक्षारोपण, हर्बल पार्क निर्माण, स्कूली बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और योग प्रशिक्षण जैसे प्रस्तावों पर जोर दिया गया.बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर धुएं के उत्सर्जन को कम करने के लिए निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत प्रायोगिक तौर पर दो साल तक सीएनजी और इलेक्ट्रिक श्मशान घाटों में मुफ्त दाह संस्कार की सुविधा प्रदान की जाएगी.

दिल्ली सरकार से वार्ता कर गौशालाओं हेतु भूमि की व्यवस्था

इसके अलावा 200 वर्ग मीटर तक के ग्रामीण आवासीय प्लॉट को संपत्ति कर से मुक्त करने, निगम अस्पतालों में पार्षदों व कर्मचारियों के लिए अलग चिकित्सा विंडो तथा मीडिया कक्ष की व्यवस्था जैसे मुद्दे भी शामिल रहे. बैठक में आवारा पशुओं, विशेषकर गायों की समस्या पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ. अध्यक्ष ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार से वार्ता कर गौशालाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा.

निगम विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट तलब

निगम की बैठक में सभी ज़ोन के निगम विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें संचालित, बंद और मर्ज किए गए स्कूलों की जानकारी मांगी गई है. बैठक को सकारात्मक और समाधान-उन्मुख बताते हुए अध्यक्ष ने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.सदन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें कहा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी सलाह के बाद, एमसीडी 1 अप्रैल, 2026 से निगम और स्थायी समिति के निर्णयों और कार्यवृत्त को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकती है.

