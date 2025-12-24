ETV Bharat / state

MCD में हुई स्थायी समिति की बैठक, निजी स्कूलों को मान्यता देने सहित इन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा

निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, आवारा पशुओं की समस्या, शिक्षकों के तबादले, निजी विद्यालयों की मान्यता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में मौजूद पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर समिति ने गंभीरता से विचार-विमर्श किया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई. इस बैठक में सत्त पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने प्रदूषण की रोकथाम पर ढिलाई बरतने और उचित कार्रवाई न करने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए. साथ ही स्कूली शिक्षकों के तबादले का मुद्दा भी गरमाया. वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा महापौर पर टिप्पणी करने पर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया.

बैठक में अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से संचालित होटल, बार एवं रेस्टोरेंट पर की जा रही कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस नवीनीकृत हैं और जो बिना अनुमति या नियमों के उल्लंघन के संचालित हो रहे हैं, उनकी स्पष्ट पहचान की जाए तथा अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त से सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सुविधा से जुड़े मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि अवैध होटल, बार एवं रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही निगम द्वारा निजी प्राइमरी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा, ताकि केवल नियमों एवं मानकों का पालन करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता दी जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो. इसके अलावा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि बैठक में पार्षदों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ लिखित रूप में उपलब्ध कराएं, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा.

