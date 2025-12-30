ETV Bharat / state

MCD स्थायी समिति के चेयरपर्सन बोलीं- सभी समितियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में किया जाएगा शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने संशोधित बजट अनुमान तथा 2026–27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी. इसी क्रम में स्थायी समिति की मंगलवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम की 6 विशेष एवं तदर्थ समितियों के अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए.

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि बैठक में पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, उद्यान समिति तथा ग्रामीण समिति के अध्यक्षों द्वारा विस्तृत रूप से बजट प्रस्ताव रखे गए. इन प्रस्तावों व सुझावों में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने, निर्माण एवं रखरखाव कार्यों में सुधार, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, हरित क्षेत्रों एवं उद्यानों के संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया.

बजट को लेकर MCD स्थायी समिति के चेयरपर्सन क्या बोलीं, सुनिए (ETV Bharat)

स्थायी समिति की अध्यक्ष आगे कहा कि सभी समितियों से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक समग्र, संतुलित एवं जनहितकारी बजट तैयार किया जाएगा. बैठक के दौरान विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जो भी महत्वपूर्व सुझाव दिए. उन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा.

