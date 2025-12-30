MCD स्थायी समिति के चेयरपर्सन बोलीं- सभी समितियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में किया जाएगा शामिल
बैठक में पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, उद्यान समिति तथा ग्रामीण समिति के अध्यक्षों द्वारा बजट प्रस्ताव रखे गए.
December 30, 2025
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने संशोधित बजट अनुमान तथा 2026–27 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी. इसी क्रम में स्थायी समिति की मंगलवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम की 6 विशेष एवं तदर्थ समितियों के अध्यक्षों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए.
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि बैठक में पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, उद्यान समिति तथा ग्रामीण समिति के अध्यक्षों द्वारा विस्तृत रूप से बजट प्रस्ताव रखे गए. इन प्रस्तावों व सुझावों में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने, निर्माण एवं रखरखाव कार्यों में सुधार, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, हरित क्षेत्रों एवं उद्यानों के संरक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया.
स्थायी समिति की अध्यक्ष आगे कहा कि सभी समितियों से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक समग्र, संतुलित एवं जनहितकारी बजट तैयार किया जाएगा. बैठक के दौरान विभिन्न समितियों के अध्यक्षों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जो भी महत्वपूर्व सुझाव दिए. उन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा.
विभिन्न समितियों द्वारा दिये गए सुझाव
- पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर द्वारा दिए गए सुझाव
- प्रत्येक वार्ड में एक जेसीबी मशीन व स्वीपिंग मशीन की व्यवस्था की जाए.
- प्रत्येक निगम पार्षद को दस स्वच्छता कर्मचारी अलग से दिए जाए, ताकि वार्ड में उनसे कहीं भी सफाई कराई जा सके.
- डलावघर व सार्वजिनक शौचालयों की देखरेख के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाए.
- सफाई कर्मचारियों के बकाया राशि (एरियर) के लिए फंड की व्यवस्था की जाए.
- निगम में बंद हुए डलावों को प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दिया जाए ताकि नगर निगम का राजस्व बढ़ सके.
शिक्षा समिति के योगेश वर्मा द्वारा दिये गए सुझाव
- निगम के विद्यालय बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है. उनके प्रवेश द्वार भी अलग से है, उनकी दीवार को विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकें, जिससे निगम को भी राजस्व प्राप्त होगा.
- निगम के जिन विद्यालयों के आस-पास के क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है और उन विद्यालयों मे पर्याप्त जगह है तो उन विद्यालयों में ए.टी.एम. मशीन लगाने का प्रस्ताव है, इससे निगम को राजस्व प्राप्त होगा.
- निगम के विद्यालयों से राजस्व बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया और फिट इंडिया के लिए विद्यालयों के मैदानों को पी.पी. मॉडल के आधार पर स्वंयसेवी संस्थाओं/ एकेडमी को उपलब्ध कराया जाएगा, जहां निगम के विद्यार्थियों को भी निशुल्क कोचिंग मिल सकेंगी.
निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रीति द्वारा दिये गए सुझाव
- शौचालयों की मरम्मत के लिए अलग बजट की व्यवस्था की जाए.
- दिल्ली नगर निगम के अधिकांश सामुदायिक भवन इस स्थिति में है कि यदि उनम मरम्मत और रख-रखाव कर दी जाए तो इससे बुकिंग अधिक होने से निगम को पूरे वर्ष राजस्व की प्राप्ति हो सकती है.
- निगम पार्षद फंड की व्यवस्था 2 करोड़ रूपये होनी चाहिए ताकि पार्षद अपने क्षेत्र के विकास कार्य को करा सकें.
- निगम के खाली पड़े भू-खंडों में जगह-जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे अतिक्रमण की समस्या भी कम हो सके और राजस्व की प्राप्ति भी हो जाए.
ग्रामीण समिति के अध्यक्ष श्री योगेश द्वारा दिये गए सुझाव
- गांव के उत्थान हेतु फंड़ दिया जाए जिससे गाँव की सड़को, गलियों का विकास किया जा सके.
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से पॉलिसी बना कर डार्क स्र्पोट दूर करने के लिए लाईटें लगवाई जाए.
- गाँव की ग्राम सभा की जमीन डीडीए (DDA) को हस्तांतरित हो गई थी, वह जमीन डीडीए से वापस लेकर उसमे स्वास्थ्य केंद्र या कम्पेक्टर की व्यवस्था की जाए.
स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष मनीष चड्ढा द्वारा दिये गए सुझाव
- निगम अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाए.
- आवारा कुत्तों मे एंटी रेबीज वैक्सीनेसन अभियान संचालित करने के साथ-साथ माइकोचिप भी लगाने की योजना विचाराधीन है. इसके लिए अतिरिक्त बजट व्यवस्था की जाए.
उद्यान समिति के अध्यक्ष हरीश ओबरॉय द्वारा दिये गए सुझाव
- पर्यावरण सुधार व दिल्ली के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की जाए.
