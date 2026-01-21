ETV Bharat / state

MCD की स्थायी समिति बैठक में जनहित प्रस्तावों को मंजूरी, 28 जनवरी को निगम सदन में पेश होगा बजट

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक बुधवार को अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में जानकारी दी गई कि दिल्ली नगर निगम का बजट आगामी 28 जनवरी को निगम सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि बजट तैयार करते समय स्थायी समिति की विशेष बैठकों में पार्षदों की ओर से दिए गए व्यावहारिक और जमीनी सुझावों को गंभीरता से शामिल किया गया है.

सत्या शर्मा ने कहा दिल्ली और नगर निगम की मौजूदा परिस्थितियों का आकलन कर बजट को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहर के विकास को नई दिशा दी जा सके. पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय समस्याओं का तुरंत समाधान संभव हो सके.

टोल टैक्स पर भी हुई बातचीत (ETV Bharat)

बैठक में टोल टैक्स के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई. अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में निगम का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा. इसके लिए पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक भी बुलाई जाएगी, ताकि सभी अहम बिंदुओं पर समन्वय बनाकर प्रभावी ढंग से पक्ष रखा जा सके. अगर टोल व्यवस्था बंद होती है तो निगम की राजस्व व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक प्रवाह बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कुछ टोल प्लाजा अस्थायी रूप से बंद करने, स्थानांतरित करने अथवा राजस्व साझा करने जैसे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं.