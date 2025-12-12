ETV Bharat / state

MCD शाहदरा उत्तरी और दक्षिणी जोन का बजट पेश, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

उपायुक्त की तरफ से पेश बजट के अनुसार अनुसार वर्ष 2026–27 के लिए अनुमानित आय 1134.06 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसी अवधि के लिए प्रस्तावित व्यय 1,54,365.91 लाख रुपये आंका गया है. इसी तरह वर्ष 2025–26 के संशोधित बजट में आय 994.79 लाख रुपये और व्यय 1,28,510.12 लाख रुपये दर्ज है. यह अंतर साफ दिखाता है कि उत्तरी जोन को अगले वर्ष भी घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा. अधिकारियों ने बताया कि बढ़ते परिचालन व्यय, पुरानी देनदारियां, सफाई तंत्र के विस्तार और स्वास्थ्य व शिक्षा मदों पर बढ़ते खर्च इसकी प्रमुख वजहें हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी और शाहदरा दक्षिणी दोनों जोनों में उपायुक्त ने शुक्रवार को वार्षिक बजट पेश किया. जिसमें एक बार फिर भारी वित्तीय असंतुलन सामने आया है. दोनों ही जोनों ने आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय की तुलना में अधिक व्यय का प्रावधान किया है. जिससे स्पष्ट है कि राजस्व बढ़ाने और खर्चों को नियंत्रित करने की चुनौती गंभीर है.

शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र का बजट

उपायुक्त बादल कुमार की तरफ से पेश बजट के अनुसार वर्ष 2026–27 के लिए आय 4837 लाख रुपये के आसपास अनुमानित की गई है, जबकि प्रस्तावित व्यय इससे कहीं अधिक, लगभग 1,33,370 लाख रुपये तक पहुंच रहा है. वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान में आय 4636 लाख रुपये और व्यय 1,18,095 लाख रुपये है. दक्षिणी क्षेत्र में भी सफाई मशीनरी, सीवर– नालों की मरम्मत, विद्यालयों के उन्नयन, स्वास्थ्य संस्थानों की मेंटेनेंस और स्टाफ संबंधी खर्च बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं.

उपायुक्त बादल कुमार ने कहा कि सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य- इन तीनों मोर्चों को मजबूत करना निगम की शीर्ष प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि जोन में बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है और आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में और सुधार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए स्कीम लाई गई है, जिसका फायदा हो रहा है.

शाहदरा साउथ जोन समिति के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा ने कहा कि बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और इसमें पार्षदों के सुझावों को शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जोन की आवश्यकताओं के अनुसार पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाएगी. राजस्व बढ़ाने और गैर- जरूरी खर्च को कम करने पर भी ध्यान दिया जाएग.

ये भी पढ़ें: