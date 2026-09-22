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स्कूलों में घटती एडमिशन संख्या से MCD चिंतित, एक महीने में 50,000 नए एडमिशन का रखा लक्ष्य

MCD ने एक महीने में 50,000 नए एडमिशन का रखा लक्ष्य ( ETV Bharat )