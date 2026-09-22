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स्कूलों में घटती एडमिशन संख्या से MCD चिंतित, एक महीने में 50,000 नए एडमिशन का रखा लक्ष्य

MCD स्कूलों में घटती एडमिशन संख्या की समस्या हल करने के लिए रखा गया लक्ष्य,शिक्षकों को हर शनिवार घर-घर जाकर लोगों से मिलने के निर्देश

MCD ने एक महीने में 50,000 नए एडमिशन का रखा लक्ष्य
MCD ने एक महीने में 50,000 नए एडमिशन का रखा लक्ष्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 2:17 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम MCD ने अपने स्कूलों में एक महीने के अंदर 50,000 नए छात्रों का एडमिशन करने का लक्ष्य रखा है. और अपनी इस मुहिम के मद्देनजर शिक्षकों को हर शनिवार घर-घर जाकर लोगों से मिलने का निर्देश दिया गया है, बता दें कि MCD स्कूलों में घटती एडमिशन संख्या की समस्या को हल करना चाहती है. यह फैसला सोमवार को MCD शिक्षा समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें चेयरमैन योगेश वर्मा ने अधिकारियों को शिक्षकों, अभिभावकों, NGO और समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक खास एडमिशन अभियान चलाने का निर्देश दिया.

चेयरमैन योगेश वर्मा ने कहा, कि "हम सिर्फ़ कागज़ों पर सुधार नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि MCD स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, बुनियादी सुविधाएँ और खेलकूद के मौके मिलें." इस अभियान के तहत, शिक्षकों से कहा गया है कि वे हर शनिवार स्थानीय इलाकों में जाएं और परिवारों से मिलकर उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन MCD स्कूलों में कराने के लिए प्रोत्साहित करें. शिक्षा विभाग को "स्कूल चलो अभियान" को और तेज़ करने का निर्देश भी दिया गया है.

नगर निकाय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जो शिक्षक 75 नए एडमिशन करवाएंगे, उन्हें "नगर निगम शिक्षक पुरस्कार" के लिए भी विचार किया जाएगा. समिति का एडमिशन पर ध्यान देने के साथ-साथ MCD स्कूलों में बुनियादी कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

बयान में कहा गया है कि अधिकारियों से उन स्कूलों की पहचान करने को कहा गया है जहां मरम्मत और रखरखाव की ज़रूरत है, जिसमें क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी और बिजली के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम शामिल हैं. समिति ने स्कूलों में सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया और अधिकारियों को लगभग 3,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव में तेज़ी लाने का निर्देश दिया.

बयान के अनुसार, नगर निकाय खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है, जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ज़रिए बुनियादी ढांचा विकसित करना और MCD मिनी लीग का आयोजन करना शामिल है. समिति ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे स्कूलों में साफ़ पीने का पानी, साफ़-सुथरे शौचालय और उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें और मिड-डे मील की गुणवत्ता की समीक्षा करें.

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