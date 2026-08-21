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MCD ने जोनल अधिकारियों को दी 15 सितंबर तक की डेडलाइन, 10,578 सफाई कर्मचारियों के पक्के होने की उम्मीद

MCD में सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अलग जोन में लंबित सफाई कर्मचारियों की फाइलों को तेजी से निपटाने के निर्देश.

MCD ने जोनल अधिकारियों को दी 15 सितंबर तक की डेडलाइन
MCD ने जोनल अधिकारियों को दी 15 सितंबर तक की डेडलाइन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2026 at 9:34 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर MCD के अलग-अलग जोन में लंबित सफाई कर्मचारियों की फाइलों को तेजी से निपटाने के निर्देश जारी किए हैं. निगम के मुताबिक, कुल 10,578 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका नियमितीकरण किया जा सकता है. इन कर्मचारियों का जोनवार पूरा डेटा मुख्यालय स्तर पर तैयार कर संबंधित जोन को भेज दिया गया है. दिल्ली नगर निगम की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी ऑफिस ऑर्डर में सभी जोन के अधिकारियों को लंबित मामलों की फाइलें तय समयसीमा में मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं. खास तौर पर 1998-2000 और 2003-2010 के पुराने मामलों की फाइलें 15 सितंबर 2026 तक मुख्यालय पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है.

सफाई कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़-संदीप कपूर

दिल्ली नगर निगम की कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने सफाई कर्मचारियों को संबोधित वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था में कर्मचारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं और उनकी समस्याओं को सुनना तथा उनके लिए काम करना निगम का कर्तव्य है. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में करीब 1,700 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया गया है, जबकि करीब 1,750 और 5,750 कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े नए आदेश भी जारी किए गए हैं.

MCD ने जोनल अधिकारियों को दी 15 सितंबर तक की डेडलाइन (ETV Bharat)

कैलकुलेशन शीट की अड़चन हटाई गई

संदीप कपूर के मुताबिक, सफाई कर्मचारियों की फाइलों में कैलकुलेशन शीट लगाए जाने की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही थी. इस अड़चन को खत्म कराया गया है. अब निगम का प्रयास है कि जोन स्तर से फाइलें तेजी से मुख्यालय पहुंचें और नियमितीकरण के आदेश जारी किए जा सकें.उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2026 को कमिश्नर और मेयर की मौजूदगी में सभी DCs के साथ बैठक की गई थी। बैठक में सभी जोनल अधिकारियों से लंबित फाइलों को पूरा कर तेजी से भेजने का आग्रह किया गया. इसके बाद 18 अगस्त को सभी जोन के DCs को लिखित निर्देश भी जारी किए गए.

1998-2000 और 2003-2010 के मामलों पर खास फोकस:

MCD के आदेश के मुताबिक, 1998-2000 के पुराने लेफ्ट-आउट मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सभी संबंधित फाइलें 15 सितंबर तक मुख्यालय भेजने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह 2003 से 2010 तक के पुराने मामलों की फाइलें भी 15 सितंबर तक मुख्यालय पहुंचाने के निर्देश हैं, ताकि बोर्ड की प्रक्रिया के जरिए नियमितीकरण के आदेश जारी किए जा सकें. वहीं 2000-2002 और 2010-2015 से जुड़े मामलों के लिए जोन स्तर पर अगले तीन महीने के भीतर तेजी से प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है.

12 जोन में 10,578 कर्मचारियों का डेटा तैयार

संदीप कपूर के मुताबिक, पहली बार सभी जोन के चेयरमैन को जोनवार सूची उपलब्ध कराई गई है. इस सूची में यह जानकारी दी गई है कि किस जोन में कितने सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की प्रक्रिया में लंबित हैं. सबसे ज्यादा मामले नॉर्थ ईस्ट जोन में 1,924, ईस्ट/शाहदरा जोन में 1,731 और आउटर नॉर्थ जोन में 1,321 बताए गए हैं. वहीं साउथ-वेस्ट जोन में 360 मामले हैं.

हर महीने होगी प्रगति की निगरानी

चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि अब मुख्यालय में कर्मचारियों का पूरा डेटा उपलब्ध है. जैसे-जैसे जोन से फाइलें मुख्यालय पहुंचेंगी, हर महीने यह भी देखा जाएगा कि किस जोन में कितने मामले अभी लंबित हैं. संबंधित जोन को बाकी मामलों की सूची भेजकर प्रक्रिया तेज करने के लिए दबाव बनाया जाएगा. उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अपील की कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं, ताकि कर्मचारी अपने-अपने जोन में जाकर अपनी फाइल और नियमितीकरण की स्थिति की जानकारी ले सकें. MCD के इस आदेश के बाद 1998 से 2015 तक के अलग-अलग श्रेणी के सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है.

MCD की सूची के अनुसार जोनवार आंकड़े इस प्रकार हैं

जोन नियमितीकरण के लिए लंबित कर्मचारी
साउथ-वेस्ट (NGZ) 360
वेस्ट (WZ) 620
साउथ-ईस्ट (CNZ) 593
साउथ (SZ 469
नॉर्थ (CLZ) 807
ओल्ड दिल्ली (CZ) 879
सेंट्रल (KBZ 887
सेंट्रल नॉर्थ (KPZ) 470
आउटर नॉर्थ (NRZ) 1,321
नॉर्थ वेस्ट (NZ) 517
ईस्ट/शाहदरा (ESZ) 1,731
नॉर्थ ईस्ट (SNZ) 1,924
कुल 10,578

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