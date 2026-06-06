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2027 तक दिल्‍ली से गायब होंगे कूड़े के सभी पहाड़,भलस्‍वा-ओखला को इसी साल साफ करने का लक्ष्‍य

नई दिल्ली: विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को दिल्ली की उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया. इस दौरान स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्य शर्मा, डेम्स समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर तथा शाहदरा उत्तरी एवं शाहदरा दक्षिणी जोन के पार्षद भी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो-माइनिंग, कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय सुधार और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत संचालित विभिन्न कार्यों का जायजा लिया. अधिकारियों ने उन्हें कचरा प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी भी दी.

उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट के स्थायी समाधान के लिए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं. दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि राजधानी की लैंडफिल साइटों पर जमा कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर से पहले भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही गाजीपुर लैंडफिल साइट पर वर्षों से जमा कूड़े के पहाड़ को भी वर्ष 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्य शर्मा ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है. निगम का उद्देश्य पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ भविष्य के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी भी बेहद जरूरी है.