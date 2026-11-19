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अब QR कोड से होगा MCD स्कूलों में दाखिला, अभिभावकों को नहीं लगाने होंगे स्कूलों के चक्कर

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराना अब पहले से आसान होगा. दाखिले की प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निगम ने नई पहल की है. इसके तहत अब MCD के प्रत्येक स्कूल के बाहर QR कोड लगाया जाएगा. अभिभावक अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर घर बैठे ही बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन मिलने के बाद संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक अभिभावकों से संपर्क करेंगे और दाखिले की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेंगे.

दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा एडवोकेट ने बताया कि निगम का प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. कई बार अभिभावकों को आसपास स्थित निगम के स्कूलों और दाखिले की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती. ऐसे में QR कोड की व्यवस्था उनकी परेशानी दूर करेगी. अभिभावकों को दाखिले के लिए बार बार स्कूलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने बताया कि शिक्षा समिति की बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के साथ ही MCD के Edu Life Portal पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सिविक सेंटर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों को संबंधित क्षेत्र के नजदीकी निगम स्कूल में भेजा जाएगा. इसके बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से संपर्क कर दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.

योगेश वर्मा, अध्यक्ष, शिक्षा समिति, दिल्ली नगर निगम (ETV Bharat)

दाखिला अभियान की समीक्षा, स्कूलों के निर्माण कार्यों पर भी निर्देश

योगेश वर्मा ने कहा कि निगम का उद्देश्य केवल दाखिले की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है. बैठक में 1 से 15 नवंबर तक की दाखिला रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई. इसमें दिवाली की छुट्टियों के बावजूद दाखिला प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी दी गई. इसके अलावा निगम स्कूलों में मरम्मत और निर्माण कार्यों को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए. अब मेंटेनेंस विभाग को प्रत्येक कार्य का वर्क ऑर्डर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को देना होगा. काम पूरा होने के बाद प्रिंसिपल से NOC भी ली जाएगी. इससे निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी.