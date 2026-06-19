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MCD स्कूल के बच्चे करेंगे तारामंडल एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण, कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

मेयर ने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसे अवसर भी मिलने चाहिए जिनसे उनकी जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और ज्ञान का दायरा बढ़ सके.

प्राथमिक विद्यालय के बच्चे करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 8:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब किताबों के साथ-साथ अनुभवात्मक शिक्षा का भी अवसर मिलेगा. इसी दिशा में शुक्रवार को महापौर प्रवेश वाही ने निगम विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तारामंडल (प्लेनेटेरियम) एवं प्रधानमंत्री संग्रहालय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस पहल के तहत बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी विकास और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगी.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास केवल कक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्हें ऐसे अवसर भी मिलने चाहिए जिनसे उनकी जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और ज्ञान का दायरा बढ़ सके. उन्होंने बताया कि तारामंडल भ्रमण के दौरान बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड से जुड़ी रोचक जानकारियां दी जाएंगी. वहीं प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन, उनके योगदान और भारत के विकास की यात्रा को समझने का अवसर मिलेगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में बच्चों और युवाओं को तारामंडल जैसे विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को जानने के लिए प्रेरित किया था. इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है. एमसीडी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम देश की पहली ऐसी शैक्षणिक संस्था बनी है, जिसने प्रधानमंत्री के संदेश को धरातल पर उतारते हुए निगम स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए तारामंडल भ्रमण की पहल की है. निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के शैक्षणिक और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाता.

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम SAARD संस्था के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिससे निगम पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ा है. कार्यक्रम के पहले दिन 200 विद्यार्थियों को तारामंडल और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण कराया गया, जबकि अगले चरण में भी 200 विद्यार्थियों को इस शैक्षणिक यात्रा में शामिल किया जाएगा. विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन, भ्रमण और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय चेतना और सीखने की रुचि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के निदेशक निखिल तिवारी सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षक भी मौजूद रहे.

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