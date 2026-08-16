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दिल्ली: कल्याणपुरी में MCD सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या; आरोपी फरार, CCTV फुटेज वायरल

सीसीटीवी वीडियो का स्क्रीनशॉट जिसमें पीले रंग की वर्दी पहने व्यक्ति को एमसीडी कर्मचारी पर चाकू से हमला करते हुए दिखाया गया है। ( X )