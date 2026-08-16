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दिल्ली: कल्याणपुरी में MCD सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या; आरोपी फरार, CCTV फुटेज वायरल

पूर्वी दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारी की अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, ड्यूटी के दौरान हत्या से साथी कर्मचारी आक्रोशित हुए.

सीसीटीवी वीडियो का स्क्रीनशॉट जिसमें पीले रंग की वर्दी पहने व्यक्ति को एमसीडी कर्मचारी पर चाकू से हमला करते हुए दिखाया गया है।
सीसीटीवी वीडियो का स्क्रीनशॉट जिसमें पीले रंग की वर्दी पहने व्यक्ति को एमसीडी कर्मचारी पर चाकू से हमला करते हुए दिखाया गया है। (X)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 11:59 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 5:06 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ड्यूटी के दौरान एमसीडी (MCD) सफाई कर्मचारी अनिल की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही वजह सामने आ सकेगी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा घटना से आक्रोशित एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री (LBS) अस्पताल का घेराव कर लिया और धरने पर बैठ गए, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई.

सफाई कर्मचारी अनिल कल्याणपुरी इलाके में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अज्ञात हमलावर ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल अनिल को तुरंत पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली के कल्याणपुरी में एमसीडी सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या; आरोपी फरार, सीसीटीवी फुटेज वायरल ((ETV Bharat/X))

वारदात के समय मौजूद दोस्त ने दी जानकारी: अनिल के साथी गुलशन ने बताया कि अनिल अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे थे, तभी अचानक जानलेवा हमला कर दिया गया. जब तक हम कुछ समझ पाते, हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था. मामले में जल्द से जल्द न्याय और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: डीसीपी राजीव कुमार ने बताया घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी का सुराग लगाया जा सके.

कल्याणपुरी में MCD सफाई कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या
कल्याणपुरी में MCD सफाई कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या (ETV Bharat)

हत्या से नाराज कर्मचारियों ने जताया विरोध: घटना से गुस्साए मृतक के साथी सफाई कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और पूरे अस्पताल परिसर को घेरकर धरने पर बैठ गए. वे आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे है. साथ ही मृतक के परिवार को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की.

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Last Updated : August 16, 2026 at 5:06 PM IST

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MCD WORKER STABBED TO DEATH
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