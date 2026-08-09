खबर का असर: गाजीपुर-कोंडली नहर रोड पर MCD ने हटाया मलबा और झाड़ियां, कांवड़ यात्रियों को बड़ी राहत
चेयरमैन यशपाल सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 9, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर-कोंडली नहर रोड पर करीब एक किलोमीटर तक सड़क पर फैले मलबे, कूड़े आदि के बीच से गुजरने की स्थिति को ईटीवी भारत पर प्रकाशित किये जाने के बाद 'खबर का असर' देखने को मिला. दिल्ली नगर निगम की तरफ से मार्ग पर मलबे, कूड़े और झाड़ियों को हटाकर सड़क की सफाई कराई गई. ससे हरिद्वार से गंगाजल लेकर गुजर रहे कांवड़ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.
कांवड़ यात्रा के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान, हरियाणा और बाहरी दिल्ली की ओर जाते हैं. सड़क पर निर्माण सामग्री, पत्थर, कूड़ा आदि फैले होने के कारण कांवड़ यात्रियों को पैदल चलने में परेशानी हो रही थी. जगह-जगह मलबा पड़ा होने से हादसे का खतरा भी बना हुआ था. मामला प्रकाश में लाए जाने के बाद दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिण जोन के चेयरमैन यशपाल सिंह ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजकर सफाई कराने के निर्देश दिए. इसके बाद सड़क किनारे उगी झाड़ियों को हटाने के साथ ही सड़क पर पड़े मलबे और अन्य कचरे को भी हटाया गया.
यशपाल सिंह ने कार्रवाई के बाद धन्यवाद करते हुए कहा कि ईटीवी भारत ने कांवड़ यात्रियों की परेशानी को प्रमुखता से उजागर किया. खबर सामने आने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए, जिसके बाद सड़क की सफाई कराई गई और झाड़ियों व मलबे को हटाया गया. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निगम की ओर से जरूरी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है.