MCD ने 296 सफाई कर्मचारियों को किया नियमित, वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को मिला लाभ
दिल्ली नगर निगम ने वेतनभोगी के तौर पर सेवाएं दे रहे 296 सफाई कर्मचारियों को किया नियमित.
Published : September 15, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर सेवाएं दे रहे 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है.निगम के इस फैसले से लंबे समय से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. महापौर प्रवेश वाही ने नियमित किए गए सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए इसे सफाई कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया.
महापौर प्रवेश वाही ने नियमित कर्मचारियों को दी बधाई
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. कठिन परिस्थितियों में भी कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दिल्ली को स्वच्छ रखने में योगदान देते हैं. जोनल स्क्रीनिंग कमेटियों की संस्तुतियों और संबंधित अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर 296 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है.
1 अप्रैल 2008 से नियमितीकरण का मिलेगा लाभ
निगम के मुताबिक, नियमित किए गए कर्मचारियों में 160 ऐसे दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी शामिल हैं, जो 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2000 के बीच सामान्य रूप से कार्यरत रहे हैं. इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2006 से नियमितीकरण का लाभ दिया गया है. वहीं, 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 के बीच कार्यरत रहे 136 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2008 से नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया है.
सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
महापौर ने कहा कि नियमितीकरण का यह फैसला लंबे समय से निगम में सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे कर्मचारियों को भविष्य के प्रति अधिक सुरक्षा मिलेगी और उनके परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान करना और उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है.
महापौर ने निगम प्रशासन के अधिकारियों को दी बधाई
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है. महापौर ने निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए भी बधाई दी.
भाजपा सरकार किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत
पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. उन्होंने पिछली सरकारों पर केवल आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में भाजपा सरकार कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है.
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