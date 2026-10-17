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MCD के 111 सहायक स्वच्छता निरीक्षक बने स्वच्छता निरीक्षक, लंबे इंतजार के बाद मिली नियमित पदोन्नति

संदीप कपूर, चेयरमैन, पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं (डीईएमएस) समिति ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्वच्छता विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं (डीईएमएस) समिति के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि विभाग के 111 सहायक स्वच्छता निरीक्षकों (एएसआई) को नियमित पदोन्नति देकर स्वच्छता निरीक्षक (एसआई) बना दिया गया है. इस फैसले से लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे योग्य कर्मचारियों को राहत मिली है.

संदीप कपूर के मुताबिक, विभाग में कई कर्मचारी लंबे समय से लुक-आफ्टर चार्ज के आधार पर स्वच्छता निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वहीं, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण भी कई कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित थी. अब ऐसे योग्य कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति दे दी गई है. इससे उन्हें जिम्मेदारी के अनुरूप नियमित पद पर काम करने का अवसर मिलेगा.चेयरमैन ने कहा कि स्वच्छता निरीक्षक का पद नगर निगम की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.