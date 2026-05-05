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हीट वेव से निपटने के लिए MCD का व्यापक एक्शन प्लान तैयार, लोगों के साथ पक्षियों का भी रखा गया ध्यान

स्थायी समिति की अध्यक्ष ने बताया कि निगम के कार्यालयों, स्कूलों, डिस्पेंसरी और सामुदायिक केंद्रों में ठंडे पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है.

MCD का व्यापक एक्शन प्लान तैयार
MCD का व्यापक एक्शन प्लान तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 6:00 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के संभावित प्रभाव को देखते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वर्ष 2026 के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. इस संबंध में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम की ओर से तैयार यह एक्शन प्लान दिल्लीवासियों और निगम कर्मचारियों को लू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि यह योजना दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 'हीट वेव एक्शन प्लान-2026' के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों की भूमिका स्पष्ट रूप से तय की गई है. इसके तहत एमसीडी के सभी जोनों और विभागों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि योजना के तहत निगम के कार्यालयों, स्कूलों, डिस्पेंसरी और सामुदायिक केंद्रों में ठंडे पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही पंखे, एयर कूलर और जरूरत के अनुसार अन्य शीतलन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. बाजारों और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पीने के पानी की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है.

सत्या शर्मा, स्थायी समिति की अध्यक्ष (ETV Bharat)

मिलेगी ओआरएस किट: सत्या शर्मा ने बताया कि पार्कों में आम लोगों के साथ-साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. वहीं, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए छाया, पेयजल और ओआरएस किट उपलब्ध कराने का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है. निगम के सफाई कर्मचारियों और माली वर्ग के कर्मचारियों को भी ओआरएस किट उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे हीट वेव के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें. साथ ही, उनके कार्य समय को भी गर्मी के अनुसार संतुलित करने का प्रावधान किया गया है.

यह भी प्लान का हिस्सा: स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सत्या शर्मा ने बताया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें ओपीडी और प्रतीक्षालयों में कूलिंग की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. उन्होंने यह भी कहा कि कचरे के समय पर निस्तारण को योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है, जिससे गर्मी के दौरान उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों और आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके. इसके अलावा वार्ड स्तर पर हीट वेव से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और चेतावनी संदेशों के प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एमसीडी के इस प्लान का उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखना है. भीषण गर्मी के दौरान सतर्क रहें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करें.

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हीट वेव को लेकर एमसीडी एक्शन प्लान
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MCD ACTION PLAN TO TACKLE HEAT WAVE
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