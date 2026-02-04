ETV Bharat / state

MCD नेता विपक्ष ने दिल्ली देहात में भलस्वा का कूड़ा डालने का लगाया आरोप, लैंडफिल साइट पर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली: दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट से निकलने वाले कूड़े को डाले जाने के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने भलस्वा लैंडफिल साइट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कूड़ा नीति पर सवाल खड़े किए.

इस दौरान अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित एमसीडी भलस्वा का कूड़ा हजारों ट्रकों के जरिए किराड़ी, मुंडका, रामा विहार, स्वरूप नगर सहित दिल्ली देहात के गांवों और खेतों में डलवा रही है. इससे इन इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो रही है और स्थानीय लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को कूड़ा मुक्त नहीं कर सकतीं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र, राज्या और एमसीडी तीनों में ही सत्ता में है. बावजूद इसके कूड़े की समस्या और गंभीर होती जा रही है. उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में भलस्वा का कूड़ा पहाड़ एक तरफ से लगभग समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब भाजपा शासन में यह दोबारा बढ़ता दिखाई दे रहा है. साथ ही कहा कि कूड़े को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह डालना किसी समाधान का तरीका नहीं है.