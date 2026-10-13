दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए MCD की नई पहल, एंटी-स्मॉग गन से लैस 12 वाहनों को दिखाई गई हरी झंडी
दिल्ली नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ राजधानी में सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है.
Published : October 13, 2026 at 5:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नई पहल की है. दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय से एंटी-स्मॉग गन, वॉटर स्प्रिंकलर और जेटिंग व्यवस्था से लैस 12 मल्टी-पर्पज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन वाहनों का इस्तेमाल सड़कों पर धूल के कणों को नियंत्रित करने, पानी का छिड़काव करने और विभिन्न सफाई कार्यों में किया जाएगा.
हर वाहन में 7,000 लीटर पानी की क्षमता वाला टैंक लगाया गया है. निगम के अनुसार, ये वाहन सड़कों पर जमा धूल, निर्माण गतिविधियों और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले धूल कणों और पार्टिकुलेट मैटर को नियंत्रित करने में सहायक होंगे. एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी का छिड़काव कर धूल को हवा में फैलने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे. इससे निगम के मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास: महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, स्वस्थ और सतत भारत के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम आधुनिक मशीनरी के इस्तेमाल से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि नए वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण, सड़कों की सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
प्रदूषण नियंत्रण के साथ सफाई कार्यों में भी होगी इस्तेमाल: डेम्स कमिटी चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि वाहन केवल धूल प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं रहेंगे, इनमें लगी जेटिंग व्यवस्था से छोटी ढकी हुई नालियों और पुलियों में होने वाली रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी. वहीं, वॉशिंग गन के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सड़कों की धुलाई और पानी का छिड़काव किया जा सकेगा. इस तरह एक ही वाहन का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण और कई जरूरी नागरिक सेवाओं के लिए किया जा सकेगा.
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पहल का उद्देश्य धूल प्रदूषण पर नियंत्रण: निगम ने इन वाहनों के सुचारु संचालन और नियमित रखरखाव के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओएंडएम) मॉडल अपनाने की व्यवस्था की है. मशीनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष निरीक्षण और आईआईटी दिल्ली के माध्यम से गुणवत्ता जांच का प्रावधान भी किया गया है. प्रत्येक वाहन की लागत 35.06 लाख रुपये है और इनका अनुमानित उपयोगी जीवनकाल 15 वर्ष बताया गया है. कार्यक्रम में उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, सदन के नेता जय भगवान यादव और निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. एमसीडी की इस पहल का उद्देश्य धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ राजधानी में सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है.
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