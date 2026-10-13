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दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए MCD की नई पहल, एंटी-स्मॉग गन से लैस 12 वाहनों को दिखाई गई हरी झंडी

दिल्ली में एंटी-स्मॉग गन से लैस 12 वाहनों को मिली हरी झंडी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नई पहल की है. दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय से एंटी-स्मॉग गन, वॉटर स्प्रिंकलर और जेटिंग व्यवस्था से लैस 12 मल्टी-पर्पज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन वाहनों का इस्तेमाल सड़कों पर धूल के कणों को नियंत्रित करने, पानी का छिड़काव करने और विभिन्न सफाई कार्यों में किया जाएगा.

हर वाहन में 7,000 लीटर पानी की क्षमता वाला टैंक लगाया गया है. निगम के अनुसार, ये वाहन सड़कों पर जमा धूल, निर्माण गतिविधियों और अन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले धूल कणों और पार्टिकुलेट मैटर को नियंत्रित करने में सहायक होंगे. एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी का छिड़काव कर धूल को हवा में फैलने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे. इससे निगम के मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद है.