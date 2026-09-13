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दिल्ली में कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा! MCD की नई पहल, कचरे से बनेगी खाद और बिजली

नई दिल्ली: दिल्ली को साफ और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है. MCD ने Solid Waste Management 2026 को लेकर एक जागरूकता बुकलेट तैयार की है. इसका मकसद दिल्लीवासियों को कचरे की सही तरीके से छंटाई, संग्रहण और निस्तारण के प्रति जागरूक करना है. निगम की योजना इस बुकलेट को हर घर तक पहुंचाने की है, ताकि कूड़ा प्रबंधन को लेकर लोगों की जिम्मेदारी तय की जा सके.

नई व्यवस्था में कचरे को चार प्रमुख श्रेणियों में अलग करने पर जोर दिया गया है. इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता संबंधी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा शामिल है. गीले कचरे में फल-सब्जियों के छिलके और बचा हुआ खाना आएगा, जबकि कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसे सामान सूखे कचरे में रखे जाएंगे.

संदीप कपूर, चेयरमैन, डेम्स कमेटी MCD (ETV Bharat)

चार कैटेगरी में बांटना होगा कचरा : डायपर और सैनिटरी पैड को स्वच्छता संबंधी कचरे में शामिल किया गया है. वहीं ई-वेस्ट, मोबाइल, चार्जर, बैटरी, पेंट और एक्सपायर्ड दवाइयों जैसे सामान को विशेष कचरे की श्रेणी में रखा जाएगा। निगम का जोर है कि इस तरह के कचरे को सामान्य कचरे में मिलाने या खुले में जलाने से रोका जाए. MCD अब नियमों के उल्लंघन पर सख्ती की तैयारी में है. खुले में कूड़ा फेंकने या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा. निगम Full Cost Recovery और Environmental Compensation जैसे प्रावधानों के जरिए कचरा प्रबंधन की लागत और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई पर भी जोर दे रहा है.