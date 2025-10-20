ETV Bharat / state

दिवाली के दिन भी MCD के एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, आज मनाएंगे ‘काली दिवाली’

जब तक कर्मचारियों के हित में कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को सिविक सेंटर में मेयर राजा इकबाल सिंह द्वारा सदन में कहा गया था, जो एक जुमला और झूठ निकला. मेयर ने कहा था कि जल्दी ही इन एमटीएस कर्मचारियों की समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा. लेकिन, मेयर द्वारा हमारी मांगों को पूरा न करके कर्मचारियों का भरोसा तोड़ा गया है जो बेहद शर्मनाक है.

एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के महासचिव देवानंद शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम शासन प्रशासन की जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के प्रति बेरुखी के कारण समाधान न निकलने के कारण कर्मचारियों की हड़ताल लगातार रात दिन जारी है.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में जन स्वास्थ्य विभाग के डोमेस्टिक ब्रीडर्स चेकर (DBC) और सीएफडब्ल्यू से एमटीएस बनाए गए कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 29 सितंबर से लगातार जारी है. 20 अक्टूबर को यह हड़ताल अपने 22वें दिन में पहुंच गई. दीपावली के दिन भी ये सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर दिन-रात धरने पर डटे रहे.

कर्मचारियों की समस्या और मांग: देवानंद शर्मा ने कहा कि जो मेयर और कमिश्नर दीपावली से पहले कर्मचारियों को अपना परिवार कहते नहीं थकते उन 5000 परिवारों के घरों में अंधेरो में बदलने का काम किया गया है. साथ ही साथ उन्होंने एक कमेटी का गठन कर 24 घंटे में फैसला करने के लिए कहा था परंतु आज छह दिन बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ है और न ही शासन-प्रशासन की तरफ से न तो कोई बातचीत का रास्ता अपनाया गया और न ही कोई मीटिंग नोटिस दिया गया है. बीते 24 घंटे में पक्ष-विपक्ष किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया और ना ही कमेटी गठन के लिए आगे कोई कार्यवाही की गई. यह हम सब एमटीएस कर्मचारियों के परिवारों पर नगवांर गुजरा है.

एमसीडी के एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी (ETV Bharat)

काली दिवाली मनाने को मजबूर एमटीएस कर्मचारी: मदनपाल: यूनियन के अध्यक्ष मदनपाल ने कहा कि निगम हाउस के बाद कभी भी मेयर राजा इकबाल सिंह और कमिश्नर अश्वनी कुमार ने कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दोनों को एक साथ बैठाकर बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से हमारे जायज अधिकारों का हमेशा हनन होता आया है. साथ ही कभी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनको सच्चाई से रूबरू नहीं कराया. नगर निगम कर्मचारियों के डाटा भी गलत दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री और मेयर तक गलत जानकारी पहुंच रही है.

हड़ताल लगातार जारी रहेगी: मदनपाल ने आरोप लगाया कि नेताओं और अधिकारियों ने कर्मचारियों से कभी सही हालत पूछे नहीं प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है. इसको लेकर सभी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है. इसकी वजह से हम आज काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं. इसके विपरीत कर्मचारी भाइयों के साथ जब तक इंसाफ नहीं किया जाता हालात ऐसे ही रहते हैं. निगम की बेरुखी से सभी कर्मचारी आहत हैं. मदनपाल ने कहा कि हमारा मनोबल न टूटा है और न हीं टूटेगा जबकि हमारा हौसला और बढ़ गया है. हड़ताल लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का 30 बरस का जीवन बर्बाद कर दिया गया है.

एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी (ETV Bharat)

यूनियन अध्यक्ष मदनपाल ने कहा कि 30 साल से निगम ने न हमें परमानेंट किया गया है और न ही हमें अन्य जोन के एमटीएस कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जा रहा है और नहीं हमें मेडिकल सुविधा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि आज दीपावली पर दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके कर्मचारी बैठे हैं और सभी हमारे नेतागण और अधिकारी गण अपने निवास पर शाही भोजन का आनंद ले रहे हैं और हम निगम के कर्मचारी काली दिवाली मना रहे हैं. मदनपाल ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में हिन्दुओं के महान पर्व दिवाली पर दिल्ली नगर निगम में जन स्वास्थ्य विभाग के एमटीएस कर्मचारियों द्वारा निगम मुख्यालय के गेट नंबर 5 पर आज काली दीपावली मनाई जाएगी.



