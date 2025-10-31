ETV Bharat / state

MCD के MTS कर्मचारियों ने समान वेतन के लिए समिति के आश्वासन के बाद 32 दिन से चल रही हड़ताल की खत्म

मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अपने हर कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म
एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 10:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने शुक्रवार शाम बताया कि दिल्ली नगर निगम के एमटीएस (पीएच) अनुबंधित कर्मचारी जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने दिल्ली नगर निगम के सदन द्वारा गठित समिति से मिले आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है. उन्होंने कहा कि एमटीएस (पीएच) अनुबंधित कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए नगर निगम ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस समिति ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की और उनकी समस्याओं व मांगों को गंभीरता से सुना.

समिति ने यह आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की सभी वैध और उचित मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अपने हर कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. एमटीएस (पीएच) अनुबंधित कर्मचारी मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं. उनकी मांगों का समाधान नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असमानता या असंतोष की स्थिति न बने.

उन्होंने आगे बताया कि इस समिति में नेता सदन प्रवेश वाही, पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष मनीष चड्ढा, मलेरिया समिति की अध्यक्ष नीता बिष्ट ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के साथ बैठककर उनके साथ समन्वय स्थापित किया और हड़ताल खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाई है. समिति की रिपोर्ट के अनुसार, निगम अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के महासचिव देवानंद शर्मा ने भी बताया कि समान वेतन के लिए समिति की ओर से आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन मिलने के बाद करीब 5000 एमटीएस कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है. हमें यह आश्वासन मिला है कि समान वेतन के लिए बढ़े हुए बजट का प्रस्ताव सदन से पास कराकर समिति मुख्यमंत्री को बजट आवंटन के लिए भेजेंगे.

