ETV Bharat / state

MCD की बैठक में सदन में 2,500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, प्रदूषण पर हुई चर्चा

सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में शुक्रवार को राजधानी की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी.

मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक में प्रदूषण, स्वच्छता और अन्य गंभीर नागरिक समस्याओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्षदों ने अपने विचार रखे और महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि इन विषयों का सीधा संबंध दिल्ली के नागरिकों के दैनिक जीवन और राजधानी के भविष्य से है. इसलिए ऐसे मुद्दों पर सदन में सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.