MCD की बैठक में सदन में 2,500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, प्रदूषण पर हुई चर्चा
मेयर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का उद्देश्य दिल्लीवासियों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 27, 2026 at 8:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में शुक्रवार को राजधानी की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी.
मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक में प्रदूषण, स्वच्छता और अन्य गंभीर नागरिक समस्याओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्षदों ने अपने विचार रखे और महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि इन विषयों का सीधा संबंध दिल्ली के नागरिकों के दैनिक जीवन और राजधानी के भविष्य से है. इसलिए ऐसे मुद्दों पर सदन में सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.
2,500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती को मिली मंजूरी
उन्होंने बताया कि निगम सदन में 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है. साथ ही कहा कि दिल्ली नगर निगम का उद्देश्य दिल्लीवासियों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है. अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती से अलग-अलग क्षेत्रों में नियमित सफाई कार्य सुनिश्चित करने और निगम की मौजूदा व्यवस्था को मजबूती देने में सहायता मिलेगी.
प्रदूषण और सफाई व्यवस्था पर हुई चर्चा
बैठक में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और चरमराती सफाई व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. विभिन्न दलों के पार्षदों ने अपने सुझाव रखते हुए नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत बताई. इसके अलावा पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों से संबंधित समस्याओं को भी सदन के सामने रखा. इनमें सड़कों की स्थिति, बुनियादी ढांचे का विकास, स्थानीय नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और सफाई व्यवस्था में सुधार जैसे विषय शामिल रहे. मेयर ने कहा कि सदन में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है.
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जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही
मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम राजधानी में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. निगम का लक्ष्य दिल्ली के लोगों को बेहतर सफाई व्यवस्था और मजबूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार के प्रयास लगातार जारी रहेंगे. किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यवधान के कारण जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. 2,500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होना निगम की सफाई व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है. अब भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी होने और आगे की औपचारिकताओं पर नजर रहेगी.
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