दिल्ली नगर निगम मेयर की बड़ी घोषणा: MTS कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन, बढ़ जाएंगे इतने हजार रुपये
इस दौरान मेयर ने कहा कि कर्मचारियों के साथ लंबे समय से वेतन असमानता की समस्या थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है.
Published : February 12, 2026 at 5:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) कर्मचारियों को समान वेतन देने की महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने कहा कि एमटीएस और डीबीसी कर्मचारियों को 27,900 रुपये मासिक वेतन देने के वादे को अब निगम के बजट में शामिल कर अंतिम रूप दिया जा रहा है. आगामी हाउस बैठक में प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
मेयर ने यह स्पष्ट किया कि निगम प्रशासन केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कर कर्मचारियों को वास्तविक लाभ देने का कार्य करता है. एमटीएस कर्मचारियों के साथ लंबे समय से वेतन असमानता की समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाया गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि निगम प्रशासन कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किया गया वादा अब पूरा किया जा रहा है.
पिछली सरकार ने नजरअंदाज किया: वहीं नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में एमटीएस कर्मचारियों के लिए आवश्यक फंड का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वेतन वृद्धि को लागू करने में कोई बाधा न आए. वहीं स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि निगम में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को पिछली सरकार ने नजरअंदाज किया, लेकिन वर्तमान भाजपा नेतृत्व ने उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देकर समाधान सुनिश्चित किया है.
9 हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि: निगम के इस फैसले से करीब चार हजार एमटीएस कर्मचारियों में खुशी की लहर है. कर्मचारियों का कहना है कि अब तक अलग-अलग जोन में कार्यरत एमटीएस कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन मिल रहा था, जिससे असमानता की स्थिति बनी हुई थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा और उनके वेतन में लगभग 9 हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी. कर्मचारियों ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी से उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने और बढ़ती महंगाई से निपटने में काफी मदद मिलेगी. निगम प्रशासन के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.
