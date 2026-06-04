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दिल्ली के मेयर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मंदिरों को भी निशाना बनाने की चेतावनी

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बम धमकी की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है. गुरुवार सुबह मेयर कार्यालय के अधिकारिक ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया, जिसमें मेयर कार्यालय, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कई मंदिरों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है.

प्राप्त ई-मेल के अनुसार, 5 और 6 जून के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और अंबाला क्षेत्र में धमाकों की धमकी दी गई है. संदेश में मेयर कार्यालय और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए निर्धारित समय के बीच विस्फोट होने की बात कही गई है. इसके अलावा, दिल्ली और हरियाणा के कई प्रमुख मंदिरों के नाम भी लिखे गए हैं.

धमकी भरे ई-मेल में खालिस्तान समर्थक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और 6 जून 1984 से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बदले की बात कही गई है. ई-मेल में कुछ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की धमकी भी दी गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.