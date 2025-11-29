ETV Bharat / state

सिर्फ गोबर के उपलों से होगा अंतिम संस्कार; दिल्ली नगर निगम की दाह-संस्कार को लेकर बड़ी पहल

गोबर के उपलों से दाह-संस्कार करना भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है. दिल्ली नगर निगम पर्यावरण-अनुकूल दाह-संस्कार को बढ़ावा देगा.

पर्यावरण-अनुकूल दाह-संस्कार को लेकर MCD का सख्त
पर्यावरण-अनुकूल दाह-संस्कार को लेकर MCD का सख्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 29, 2025 at 2:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम अब राजधानी में दाह-संस्कार प्रक्रिया को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा. स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम बहुत जल्द राजधानी के क्रीमेशन ग्राउंड (श्मशान घाट या श्मशान भूमि) में पारंपरिक और स्वच्छ विधि को बढ़ावा देते हुए गोबर के उपलों से दाह-संस्कार शुरू करेगा.

सत्या शर्मा का कहना है कि यह पहल न केवल शहर में प्रदूषण घटाने में मदद करेगी, बल्कि लकड़ी की खपत कम होने से प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोजाना बड़ी संख्या में दाह-संस्कार होते हैं, जिनमें भारी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है. इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शहर का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. उन्होंने कहा कि गोबर के उपलों से दाह-संस्कार भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है और अब निगम इसे आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर लागू करेगा.

दिल्ली में सिर्फ गोबर के उपलों से होगा अंतिम संस्कार! (ETV Bharat)

सत्या शर्मा ने बताया कि निगम की योजना के तहत गौशालाओं में उपला निर्माण मशीनें लगाई जाएंगी, जहां बड़े स्तर पर उपले तैयार किए जाएंगे. इसके बाद इन्हें जरूरत के अनुसार उन एनजीओ को उपलब्ध कराया जाएगा जो क्रीमेशन ग्राउंड संचालित करते हैं. निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में उन्हीं एनजीओ को नवीनीकरण या विस्तार दिया जाएगा, जो गोबर के उपलों आधारित दाह-संस्कार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तत्पर होंगे.

सत्या शर्मा ने आगे कहा कि यह कदम केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में गोबर के बड़े पैमाने पर हो रहे बेतरतीब निपटान को भी नियंत्रित करेगा. उपलों के निर्माण से डेयरियों में जमा गोबर का उपयोगी निपटारा हो सकेगा. इसी उद्देश्य से निगम डेयरियों को भी मशीनें लगाने के निर्देश देने जा रहा है और पालन न करने पर पशु चिकित्सा विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएँगे.

बता दें कि निगम की योजना के अनुसार, शुरुआत में चार गौशालाओं और चार क्रीमेशन ग्राउंड में पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा. सफल होने पर इसे पूरे दिल्ली में विस्तारित किया जाएगा. यह पहल दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार साबित होगी और स्वच्छ, पारंपरिक तथा किफायती दाह-संस्कार व्यवस्था को नए सिरे से स्थापित करेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि यह मॉडल पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में उभरेगा.

