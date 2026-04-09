ETV Bharat / state

दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर MCD ने लॉन्च किया वेब ऐप, 500 छात्रों को मिली छात्रवृत्ति

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अब अपने स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है. निगम ने एक नया वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अभिभावक घर बैठे ही अपने बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही 500 प्रतिभाशाली छात्रों को 1000-1000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी गई.

इस मौके पर मेयर राजा इकबाल सिंह ने छात्रों के खातों में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर की. उन्होंने कहा कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यह वेब ऐप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है. नए वेब ऐप के जरिए अभिभावक बच्चों की उपस्थिति, होमवर्क, क्लासवर्क और प्रोग्रेस रिपोर्ट आसानी से देख सकेंगे. इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और बच्चों की पढ़ाई पर अधिक निगरानी रखी जा सकेगी.

वहीं स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि निगम स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और शिक्षक पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं. वहीं शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि यह पहल नई तकनीक के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में उठाया गया कदम है. निगम का कहना है कि इस तरह की सुविधाओं से सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है.