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दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए एमसीडी का विशेष अभियान शुरू, 20 जून तक चलेंगे सफाई कार्यक्रम

नजफगढ़ जोन में पालम विधानसभा क्षेत्र के रामफल चौक पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विधायक कुलदीप सोलंकी शामिल हुए.

स्वच्छ बनाने के लिए एमसीडी का विशेष अभियान
स्वच्छ बनाने के लिए एमसीडी का विशेष अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 8:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शुक्रवार को राजधानी के सभी 12 जोनों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. ‘नागरिक-केंद्रित सुशासन के 12 वर्ष’ अभियान के तहत शुरू किए गए इस विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और कचरा प्रबंधन व स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाना है. यह अभियान 20 जून तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चलाया जाएगा.

अभियान के तहत पश्चिमी जोन में हरि नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्याम शर्मा के नेतृत्व में सफाई गतिविधियां आयोजित की गईं. पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत की मौजूदगी में सुभाष नगर स्थित प्रयोग विहार से अभियान की शुरुआत हुई. इसके बाद बेरीवाला बाग और आसपास के क्षेत्रों में सड़क सफाई, कचरा हटाने और जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए गए.

शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा (ETV Bharat)
नजफगढ़ जोन में पालम विधानसभा क्षेत्र के रामफल चौक पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विधायक कुलदीप सोलंकी शामिल हुए. यहां करीब 50 सफाई कर्मियों ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान में भाग लिया. शाहदरा दक्षिण जोन के पश्चिम विनोद नगर स्थित अहिल्याबाई होल्कर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रवि नेगी ने हिस्सा लिया. अभियान को सफल बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों और मशीनरी की तैनाती की गई.शाहदरा उत्तर जोन में लोनी रोड, शाहदरा और यमुना विहार क्षेत्रों में सफाई गतिविधियां संचालित की गईं। इस दौरान पार्षद प्रमोद गुप्ता, रीना माहेश्वरी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की. दक्षिणी जोन के एकता कैंप में आर.के. पुरम के विधायक अनिल शर्मा की मौजूदगी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जबकि सिविल लाइंस जोन में नाथूपुरा और बुराड़ी क्षेत्रों को अभियान में शामिल किया गया.रोहिणी जोन में राजा विहार, वीर सावरकर पार्क, सेक्टर-7, सेक्टर-16 और सेक्टर-24 समेत कई स्थानों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया गया. इसके अलावा करोल बाग, नरेला, सिटी एसपी, सेंट्रल और केशवपुरम जोन में भी विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए.

शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा के नेतृत्व में शकरपुर इलाके के एक-एक खाली प्लॉट में विशेष सफाई अभियान चलाया गया. रामकिशोर शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ता और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर घंटा श्रमदान दिया और प्लाट में जमा कूड़े की सफाई की. रामकिशोर शर्मा ने बताया कि शाहदरा साउथ जोन के 26 अलग-अलग स्थान पर सफाई अभियान चला गया.

एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. निगम का कहना है कि सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ, स्वस्थ और सतत दिल्ली के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा.

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