दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए एमसीडी का विशेष अभियान शुरू, 20 जून तक चलेंगे सफाई कार्यक्रम
नजफगढ़ जोन में पालम विधानसभा क्षेत्र के रामफल चौक पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विधायक कुलदीप सोलंकी शामिल हुए.
Published : June 12, 2026 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शुक्रवार को राजधानी के सभी 12 जोनों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की. ‘नागरिक-केंद्रित सुशासन के 12 वर्ष’ अभियान के तहत शुरू किए गए इस विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना और कचरा प्रबंधन व स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाना है. यह अभियान 20 जून तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चलाया जाएगा.
अभियान के तहत पश्चिमी जोन में हरि नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्याम शर्मा के नेतृत्व में सफाई गतिविधियां आयोजित की गईं. पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत की मौजूदगी में सुभाष नगर स्थित प्रयोग विहार से अभियान की शुरुआत हुई. इसके बाद बेरीवाला बाग और आसपास के क्षेत्रों में सड़क सफाई, कचरा हटाने और जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए गए.
शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा के नेतृत्व में शकरपुर इलाके के एक-एक खाली प्लॉट में विशेष सफाई अभियान चलाया गया. रामकिशोर शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ता और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर घंटा श्रमदान दिया और प्लाट में जमा कूड़े की सफाई की. रामकिशोर शर्मा ने बताया कि शाहदरा साउथ जोन के 26 अलग-अलग स्थान पर सफाई अभियान चला गया.
एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. निगम का कहना है कि सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ, स्वस्थ और सतत दिल्ली के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा.
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