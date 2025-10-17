दिल्ली में अब नहीं वसूला जाएगा मनमाना पार्किंग शुल्क, MCD ने शुरू किया ऐप आधारित सिस्टम
दिल्ली नगर निगम ने ऐप बेस्ड सिस्टम की शुरुआत की है, जिससे पार्किंग शुल्क के लिए लोगों को परेशानी हल होगी.
नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों के लिए पार्किंग से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है. अब नगर निगम की पार्किंग में ठेकेदार मनमाने तरीके से शुल्क नहीं वसूल पाएंगे. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इसपर रोक लगाने के लिए एक हाई-टेक सिस्टम तैयार किया है. अब पार्किंग शुल्क की वसूली ऐप-आधारित प्रणाली के जरिए होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गाड़ियों की एंट्री-एग्जिट का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहेगा.
एमसीडी के आरपी सेल चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने बताया कि निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई पार्किंग ठेकेदार तय दरों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं. इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है. इसके जरिए पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा और बिल अपने आप जनरेट होगा.
पार्किंग अवधि के अनुसार दिखेगा शुल्क: इस ऐप का इस्तेमाल बेहद आसान है. पार्किंग स्थल के बाहर स्कैनर लगाए गए हैं. वाहन चालक को पार्किंग में प्रवेश करते समय मोबाइल को स्कैन कराना होगा जिससे ऐप में वाहन की एंट्री टाइम अपने आप दर्ज हो जाएगा. इसके बाद निकलते समय दोबारा स्कैन करने पर ऐप उस अवधि के अनुसार शुल्क दिखाएगा. ड्राइवर को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से भुगतान करने का विकल्प मिलेगा. भुगतान पूरा होते ही डिजिटल रसीद भी उसे उपलब्ध हो जाएगी.
मनमानी पर लगेगा अंकुश: उन्होंने आगे कहा कि इस सिस्टम के इस्तेमाल से न केवल मनमानी वसूली पर अंकुश लगेगा, बल्कि पार्किंग संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच पार्किंग स्थलों पर शुरू की गई है और अगले 10 से 15 दिनों तक इसका ट्रायल चलेगा. ट्रायल सफल होने के बाद इसे एमसीडी की सभी पार्किंग स्थलों में लागू किया जाएगा.
