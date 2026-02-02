ETV Bharat / state

दिल्ली के मुस्तफाबाद में चला MCD का बुलडोजर, शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्केट तक हटाया गया अतिक्रमण

मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के सड़क चौड़ीकरण के लिए चला बुलडोजर, शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्केट तक सड़क चौड़ीकरण का काम है प्रस्तावित.

मुस्तफाबाद में MCD ने चलाया बुलडोजर
मुस्तफाबाद में MCD ने चलाया बुलडोजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम की टीम ने सोमवार मौके पर बुलडोजर चलाया और सड़क के दोनों ओर किए गए अवैध कब्जों को हटाना शुरू किया. सड़क चौड़ीकरण का काम शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्केट तक किया जाना है.

अतिक्रमण की वजह से संकरी सड़क: इस कार्रवाई को लेकर मुस्तफाबाद विधानसभा से विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि लंबे समय से यह मार्ग अतिक्रमण की वजह से संकरा हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क के दोनों तरफ दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जो सड़क चौड़ीकरण के कार्य में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था. इसका उद्देश्य ब्रिजपुरी से मुस्तफाबाद तक के क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाकर आधारभूत ढांचे में सुधार करना है.

दिल्ली के मुस्तफाबाद में चला MCD का बुलडोजर (ETV Bharat)

जाम की समस्या से मिलेगी राहत: मोहन सिंह बिष्ट के अनुसार, सड़क चौड़ी होने से न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुचारु होगी बल्कि क्षेत्र में जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनहित में की जा रही है ताकि विकास कार्य समय पर पूरे हो सकें. क्षेत्र के लोग वर्षों से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं. लोगों की मांग और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सड़क से अवरोध को हटाया जा रहा है.

निगम की कार्रवाई जारी रहेगी-MCD: स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क संकरी होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी और आपातकालीन वाहनों को भी निकलने में दिक्कत होती थी. निगम की इस कार्रवाई के बाद सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं दिल्ली नगर निगम ने साफ किया है कि आगे भी जहां-जहां विकास कार्यों में अतिक्रमण बाधा बनेगा, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

MUSTAFABAD MLA MOHAN SINGH BISHT
ENCROACHMENTS IN MUKHIYA MARKET
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
MCD DEMOLITION DRIVE IN MUSTAFABAD

