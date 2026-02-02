ETV Bharat / state

दिल्ली के मुस्तफाबाद में चला MCD का बुलडोजर, शिव विहार तिराहे से मुखिया मार्केट तक हटाया गया अतिक्रमण

मुस्तफाबाद में MCD ने चलाया बुलडोजर ( ETV Bharat )