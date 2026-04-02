ETV Bharat / state

MCD की ओर से सफाई-जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने की तैयारी तेज, कई स्वीपिंग मशीन व फ्लड कंट्रोल व्हीकल बेड़े में शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मेयर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर, उपाध्यक्ष धर्मवीर और निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने संयुक्त रूप से नई मशीनों को हरी झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया.

इस दौरान निगम को 16 लोडर, 6 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और 2 अत्याधुनिक फ्लड कंट्रोल व्हीकल मिले. खास बात यह है कि पहली बार निगम के बेड़े में फ्लड कंट्रोल व्हीकल शामिल किए गए हैं. इन वाहनों में हाई-पावर पंप लगे हैं, जो किसी भी इलाके में जमा पानी को मिनटों में निकालने और लगभग एक किलोमीटर दूर तक डिस्चार्ज करने में सक्षम हैं. इससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

इस दौरान मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ दिल्ली को मिल रहा है और विकास कार्यों में तेजी आई है. केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से निगम लगातार अपने संसाधनों को मजबूत कर रहा है, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो रही है और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिल रही है. वहीं, संदीप कपूर ने बताया कि नई मशीनों के शामिल होने के बाद निगम के पास लोडर की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है, जबकि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या 57 पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि इन आधुनिक मशीनों के जरिए सड़कों की सफाई अधिक प्रभावी और तेज होगी, जिससे धूल प्रदूषण में कमी आएगी. निगम अधिकारियों का कहना है कि इन नई मशीनों और उपकरणों के जरिए दिल्ली में सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और जलभराव, प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने में बेहतर परिणाम मिलेंगे.