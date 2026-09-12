ETV Bharat / state

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का अभियान तेज, दिल्लीभर में 33 इमारतों पर डिमोलिशन कार्रवाई

सत्य निकेतन हादसे के बाद पीजी भवनों को लेकर भी निगम ने व्यापक सर्वे शुरू किया.

MCD का दिल्लीभर में डिमोलिशन कार्रवाई
MCD का दिल्लीभर में डिमोलिशन कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने खतरनाक इमारतों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. शनिवार को नगर निगम ने दिल्ली के सभी 12 जोनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 33 डिमोलिशन की कार्रवाई की है. इसके अलावा, निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाली पांच संपत्तियों को सील किया, जबकि 29 को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

एमसीडी की कार्रवाई का मुख्य फोकस खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) तथा बिल्डिंग बाय-लॉ के उल्लंघन पर है. निगम अधिकारियों के मुताबिक, सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

इससे एक दिन पहले भी एमसीडी ने व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया था. उस दौरान दिल्लीभर में एमपीडी और बिल्डिंग बाय-लॉ के उल्लंघन पर 25 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया था, जबकि चार अन्य संपत्तियों को सील किया गया था. लगातार दूसरे दिन बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से साफ है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद निगम ने खतरनाक और नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर निगरानी बढ़ा दी है.

शनिवार की कार्रवाई के दौरान नॉर्थ जोन के नेहरू विहार और गांधी विहार में विशेष रूप से खतरनाक इमारतों के खिलाफ डिमोलिशन कार्रवाई की गई. नॉर्थ वेस्ट जोन में रोहिणी सेक्टर-3 में तीसरी मंजिल की छत पर बने कमरे के ऊपर आरसीसी पैनल को तोड़ा गया और गैस कटर से रीइन्फोर्समेंट काटा गया. विजय विहार तथा रोहिणी सेक्टर-15 और 16 में भी कार्रवाई की गई.

वहीं, नॉर्थ ईस्ट जोन में भजनपुरा, सोम बाजार, साउथ गामड़ी, ईस्ट रोहतास नगर और शाहदरा में कार्रवाई हुई. जबकि, साउथ जोन में सतबरी और सैनिक फार्म्स. इसके आलावा, साउथ वेस्ट जोन में द्वारका और काकरोला तथा वेस्ट जोन में तिहाड़ गांव, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन और पश्चिम विहार में डिमोलिशन किया गया. सेंट्रल जोन के जोगाबाई एक्सटेंशन और जामिया नगर में भी प्रवर्तन कार्रवाई की गई है.

पीजी भवनों पर भी एमसीडी की नजर

बता दें कि सत्य निकेतन हादसे के बाद पीजी भवनों को लेकर भी निगम ने व्यापक सर्वे शुरू किया है. एमसीडी के फील्ड सर्वे में अब तक करीब 2251 ऐसे भवनों की पहचान हुई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं. इन भवनों में करीब 47 हजार लोगों के रहने की जानकारी सामने आई है. निगम इन भवनों से जुटाए गए विवरणों का मिलान कर रहा है और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें:

  1. सत्य निकेतन हादसा: MCD की कार्रवाई जारी, 25 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, 1,523 PG का हुआ सर्वे
  2. सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में MCD, भवन विभाग के 3 अभियंताओं को किया निलंबित
  3. द‍िल्‍ली: चांदनी चौक में MCD की कार्रवाई से हड़कंप, 56 ज्वेलरी-बुलियन दुकानें सील; व्यापारियों ने उठाए सवाल

TAGGED:

DELHI BULLDOZER ACTION
एमसीडी डिमोलिशन कार्रवाई
SATYA NIKETAN INCIDENT
सत्य निकेतन हादसा
SATYA NIKETAN INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.