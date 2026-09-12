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सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का अभियान तेज, दिल्लीभर में 33 इमारतों पर डिमोलिशन कार्रवाई

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने खतरनाक इमारतों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. शनिवार को नगर निगम ने दिल्ली के सभी 12 जोनों में व्यापक कार्रवाई करते हुए 33 डिमोलिशन की कार्रवाई की है. इसके अलावा, निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाली पांच संपत्तियों को सील किया, जबकि 29 को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

एमसीडी की कार्रवाई का मुख्य फोकस खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) तथा बिल्डिंग बाय-लॉ के उल्लंघन पर है. निगम अधिकारियों के मुताबिक, सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

इससे एक दिन पहले भी एमसीडी ने व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया था. उस दौरान दिल्लीभर में एमपीडी और बिल्डिंग बाय-लॉ के उल्लंघन पर 25 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया था, जबकि चार अन्य संपत्तियों को सील किया गया था. लगातार दूसरे दिन बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से साफ है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद निगम ने खतरनाक और नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर निगरानी बढ़ा दी है.

शनिवार की कार्रवाई के दौरान नॉर्थ जोन के नेहरू विहार और गांधी विहार में विशेष रूप से खतरनाक इमारतों के खिलाफ डिमोलिशन कार्रवाई की गई. नॉर्थ वेस्ट जोन में रोहिणी सेक्टर-3 में तीसरी मंजिल की छत पर बने कमरे के ऊपर आरसीसी पैनल को तोड़ा गया और गैस कटर से रीइन्फोर्समेंट काटा गया. विजय विहार तथा रोहिणी सेक्टर-15 और 16 में भी कार्रवाई की गई.