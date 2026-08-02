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एरोबिन तकनीक से सोसाइटी में बनेगी खाद, लैंडफिल में जाने वाला कचरा होगा कम : महापौर प्रवेश वाही

इससे 10 किलो तक गीले कचरे को बायो कल्चर की मदद से लगभग 40 दिनों के भीतर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकता है.

मेयर ने किया एरोबिन का उद्घाटन
मेयर ने किया एरोबिन का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 8:38 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी में कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने एक और पहल की है. मेयर प्रवेश वाही ने रोहिणी सेक्टर-15 स्थित श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित एरोबिन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए इस तकनीक को अपनाएं तो बड़ी मात्रा में गीले कचरे का निस्तारण स्रोत पर ही संभव होगा और लैंडफिल साइटों पर दबाव कम किया जा सकेगा.

मेयर ने बताया कि एरोबिन में एक बार में 10 किलो तक गीले कचरे को बायो कल्चर की मदद से लगभग 40 दिनों के भीतर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में दुर्गंध नहीं आती और तैयार खाद का उपयोग पौधों एवं बागवानी के लिए किया जा सकता है. यह तकनीक कचरे के पृथक्करण (सेग्रीगेशन) को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वच्छता अभियान को भी नई गति देगी.

प्रवेश वाही ने कहा कि छोटी-छोटी पहलें बड़े बदलाव का आधार बनती हैं. अगर हर आवासीय सोसाइटी अपने परिसर में एरोबिन लगाए तो बड़ी मात्रा में कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से रोका जा सकता है.। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में एमसीडी ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक मशीनों को भी अपने बेड़े में शामिल किया है, जिससे सफाई व्यवस्था में सुधार आया है.

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे अपने घरों और आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ कचरे के पृथक्करण को भी अपनाएं. इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ भी किया. उन्होंने कहा कि भागदौड़ भरी जीवनशैली में नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए.

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