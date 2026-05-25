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एमसीडी सदन में NEET पेपर लीक पर बवाल, आप पार्षदों के हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

मेयर ने कहा कि भाजपा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में लगी है, जबकि 'आप' केवल व्यवधान कर रही.

आप पार्षदों ने एमसीडी सदन में किया हंगामा
आप पार्षदों ने एमसीडी सदन में किया हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 8:50 PM IST

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नई दिल्ली: सिविक सेंटर स्थित दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित सामान्य सभा की बैठक सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई. नीट पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे पार्षदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे. कई पार्षद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन वाले पंपलेट हाथों में लिए भी दिखाई दिए.

बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने NEET पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई और इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया. लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती रही. महापौर प्रवेश वाही ने कई बार पार्षदों से शांत होकर कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी और बाद में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

प्रवेश वाही, महापौर (ETV Bharat)

महापौर प्रवेश वाही ने हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान का समर्थन कर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि भाजपा पार्षद सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई और विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया कि भाजपा जहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में लगी है, वहीं आप केवल व्यवधान पैदा करने की राजनीति कर रही है.

महापौर ने बताया कि निगम सदन में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपये की विकास निधि जारी की गई है, जिससे वार्डों में सड़क मरम्मत, नालियों के निर्माण और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. इसके अलावा दिल्ली की सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए 14 नए मैकेनिकल रोड स्वीपर भी खरीदे गए हैं. दक्षिण, पश्चिम और मध्य जोन में ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए, जबकि शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण को भी मंजूरी दी गई.

वहीं नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2026 में NEET पेपर लीक हुआ है. लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है. उन्होंने सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

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