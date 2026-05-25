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एमसीडी सदन में NEET पेपर लीक पर बवाल, आप पार्षदों के हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली: सिविक सेंटर स्थित दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आयोजित सामान्य सभा की बैठक सोमवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई. नीट पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे पार्षदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे. कई पार्षद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन वाले पंपलेट हाथों में लिए भी दिखाई दिए.

बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने NEET पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई और इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया. लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती रही. महापौर प्रवेश वाही ने कई बार पार्षदों से शांत होकर कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी और बाद में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

प्रवेश वाही, महापौर (ETV Bharat)

महापौर प्रवेश वाही ने हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान का समर्थन कर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि भाजपा पार्षद सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई और विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया कि भाजपा जहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में लगी है, वहीं आप केवल व्यवधान पैदा करने की राजनीति कर रही है.