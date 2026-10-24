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MCD के इतिहास में पहली बार फुटबॉल लीग, 1200 से अधिक नन्हे खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

"एमसीडी दिल्ली मिनी लीग" ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के इतिहास में पहली बार "एमसीडी दिल्ली मिनी लीग" का आयोजन किया जा रहा है. शनिवार को दिल्ली गेट स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में एमसीडी मिनी फुटबॉल लीग 2026 का शुभारंभ महापौर प्रवेश वाही ने किया. इस लीग में अंडर-9 और अंडर-11 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की 120 से अधिक टीमें और 1200 से ज्यादा नन्हे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया विजन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में यह पहल शुरू की गई है. उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि मैं भी निगम विद्यालय का छात्र रहा हूं.” उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम स्वच्छता और आधुनिक तकनीक पर आधारित बायोगैस प्लांट के साथ निगम विद्यालयों और अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है.