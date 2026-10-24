MCD के इतिहास में पहली बार फुटबॉल लीग, 1200 से अधिक नन्हे खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया विजन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में यह पहल शुरू की गई है.
Published : October 24, 2026 at 10:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के इतिहास में पहली बार "एमसीडी दिल्ली मिनी लीग" का आयोजन किया जा रहा है. शनिवार को दिल्ली गेट स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में एमसीडी मिनी फुटबॉल लीग 2026 का शुभारंभ महापौर प्रवेश वाही ने किया. इस लीग में अंडर-9 और अंडर-11 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की 120 से अधिक टीमें और 1200 से ज्यादा नन्हे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया विजन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में यह पहल शुरू की गई है. उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि मैं भी निगम विद्यालय का छात्र रहा हूं.” उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम स्वच्छता और आधुनिक तकनीक पर आधारित बायोगैस प्लांट के साथ निगम विद्यालयों और अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है.
महापौर के मुताबिक, लीग का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर कर खेल के मैदान से जोड़ना और उनमें अनुशासन, टीम भावना तथा नेतृत्व के गुण विकसित करना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार होंगे, जो भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे. अगले साल कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेलों को भी लीग में शामिल करने की योजना है.
एमसीडी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि बच्चों की उम्र और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए मैचों का प्रारूप तैयार किया गया है. प्रत्येक मुकाबला 15-15 मिनट के दो हाफ में खेला जाएगा और बीच में पांच मिनट का ब्रेक होगा. इस तरह एक मैच कुल 35 मिनट का होगा. उन्होंने बताया कि प्रत्येक विजेता टीम को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.
लीग का उद्घाटन मुकाबला दक्षिण जोन और सेंट्रल जोन की बालिका टीमों के बीच खेला गया, जिसमें दक्षिण जोन की टीम विजयी रही. कार्यक्रम में निगमायुक्त संजीव खिरवार, निगम के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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