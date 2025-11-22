ETV Bharat / state

प्रदूषण नियमों की अनदेखी पर MCD ने DMRC पर लगाया 3.8 लाख का जुर्माना, दिल्ली मेट्रो ने भी दिया जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली वाले प्रदूषण से बेहाल है. नवंबर के महीने में दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर जैसे दिखाई पड़ते हैं. प्रदूषण पर रोकथाम की कोशिशों के बीच MCD ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) पर 3.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) ने शुक्रवार को महरौली-बदरपुर (MB) रोड पर काम की जगहों पर ज़रूरी प्रदूषण रोकने के उपाय शुरू न करने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के खिलाफ 3.8 लाख रुपये के चालान काटे.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने महरौली-बदरपुर रोड पर निर्माण संबंधी मलबे के संबंध में दिल्ली नगर निगम के आरोपों का खंडन किया है, जबकि नगर निकाय ने कहा है कि उसने प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के कई उल्लंघन पाए हैं. एमसीडी के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय को कई शिकायतें मिली थीं और निरीक्षण के दौरान, एंटी-स्मॉग गन, पानी के छिड़काव और धूल-दमन उपायों की कमी मिली. उन्होंने कहा कि NGT के दिशानिर्देशों के तहत 3 लाख रुपये से अधिक राशि के 24 चालान जारी किए गए. उन्होंने कहा कि शिकायतों की पुष्टि करने और जमीनी स्तर पर जांच करने के बाद ही जुर्माना लगाया गया.

DMRC ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि साकेत-जी ब्लॉक से बत्रा अस्पताल तक और मां आनंदमयी मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रह्लादपुर तक एमबी रोड का केवल 6.58 किमी का हिस्सा उसके एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर कार्य के अंतर्गत आता है. इसमें कहा गया है कि इस हिस्से में कोई फुटपाथ नहीं है और पक्की सड़क के बाहर का क्षेत्र कच्चा इलाका है, जबकि इसकी निर्माण गतिविधियां काफी हद तक बैरिकेड्स के भीतर मध्य तक ही सीमित हैं.