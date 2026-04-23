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MCD Mayor Election 2026: बीजेपी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के उम्मीदवारों का किया ऐलान, निर्विरोध जीत तय

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक मेयर पद के लिए प्रवेश वाही, डिप्टी मेयर पद के लिए सोनिका पंत और स्थायी समिति के लिए जय भगवान यादव व मनीष चड्ढा को उम्मीदवार बनाया गया है.



मेयर पद के उम्मीदवार प्रवेश वाही रोहिणी-ई वार्ड से, जबकि डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार मोनिका पंत आनंद विहार वार्ड से पार्षद हैं. वहीं स्थायी समिति के लिए जय भगवान यादव बेगमपुर और मनीष चड्ढा पहाड़गंज वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके साथ ही जय भगवान यादव को नेता सदन भी बनाया गया है.

AAP का चुनावों में हिस्सा ना लेने का फैसला

इस बीच आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. ऐसे में मुकाबला एकतरफा हो गया है और भाजपा उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष के मैदान में न होने से चुनाव प्रक्रिया औपचारिकता भर रह जाएगी. आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है ऐसे में नॉमिनेशन का वक्त खत्म होने के बाद आधिकारिक रूप से भाजपा उम्मीदवारों के जीत की घोषणा की जाएगी.