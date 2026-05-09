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रिश्वतखोरी मामले में MCD के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नगर निगम के उपायुक्त अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की जमानत याचिका खारिज
एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की जमानत याचिका खारिज (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 7:22 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी के उपायुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें सीबीआई ने चार लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर उच्च पदस्थ अधिकारी को रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा. विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक आरोपी अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने दावा किया था कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कुछ कर्मचारियों को उनके द्वारा ‘व्हिस्लब्लोअर’ के रूप में काम करने के कारण उनसे द्वेष था और ऐसे लोगों ने उन्हें झूठा फंसाया है.

सीबीआई के अनुसार, अभिषेक मिश्रा उस समय नगर निगम दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ ज़ोन में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे. आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी देवांशु गौतम के साथ मिलकर दो निलंबित कर्मचारियों से विभागीय जांच में राहत देने के बदले चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों का सत्यापन किया गया. जांच एजेंसी ने ट्रैप बिछाकर देवांशु गौतम को राजघाट पार्किंग क्षेत्र से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एजेंसी का दावा है कि रिश्वत की रकम लेने के बाद देवांशु ने फोन पर अभिषेक मिश्रा को इसकी जानकारी दी थी. इसके बाद कथित रूप से रकम अभिषेक मिश्रा के घर पहुंचाई गई, जहां उनकी पत्नी ने उसे स्वीकार किया. बाद में चार लाख रुपये की नकदी आरोपी के घर से बरामद की गई.

कोर्ट में पेश रिकॉर्डेड बातचीत और ट्रांसक्रिप्ट को सीबीआई ने अहम साक्ष्य बताया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता दर्शाते हैं. आदेश में कहा गया कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप समाज के विश्वास को प्रभावित करते हैं और इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा.

वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि अभिषेक मिश्रा ईमानदार अधिकारी हैं और उन्होंने विभाग में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया था. वकीलों ने आरोप लगाया कि कुछ नाराज कर्मचारियों ने साजिश के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाया है. हालांकि अदालत ने इस दलील को फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल जमानत याचिका तक सीमित है और मामले के अंतिम निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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