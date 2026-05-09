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रिश्वतखोरी मामले में MCD के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एमसीडी के उपायुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें सीबीआई ने चार लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर उच्च पदस्थ अधिकारी को रिहा करने से समाज में गलत संदेश जाएगा. विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक आरोपी अभिषेक कुमार मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने दावा किया था कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कुछ कर्मचारियों को उनके द्वारा ‘व्हिस्लब्लोअर’ के रूप में काम करने के कारण उनसे द्वेष था और ऐसे लोगों ने उन्हें झूठा फंसाया है.

सीबीआई के अनुसार, अभिषेक मिश्रा उस समय नगर निगम दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ ज़ोन में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे. आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी देवांशु गौतम के साथ मिलकर दो निलंबित कर्मचारियों से विभागीय जांच में राहत देने के बदले चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों का सत्यापन किया गया. जांच एजेंसी ने ट्रैप बिछाकर देवांशु गौतम को राजघाट पार्किंग क्षेत्र से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एजेंसी का दावा है कि रिश्वत की रकम लेने के बाद देवांशु ने फोन पर अभिषेक मिश्रा को इसकी जानकारी दी थी. इसके बाद कथित रूप से रकम अभिषेक मिश्रा के घर पहुंचाई गई, जहां उनकी पत्नी ने उसे स्वीकार किया. बाद में चार लाख रुपये की नकदी आरोपी के घर से बरामद की गई.