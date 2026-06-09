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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर चला MCD का बुलडोजर, आठ दिन में 123 इमारतें ध्वस्त

नई दिल्ली : मालीवय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने व्यापक अभियान छेड़ रखा है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर निगम ने 1 जून से अब तक 123 संपत्तियों को ध्वस्त करने और 170 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की. सोमवार को भी निगम की टीमों ने शहरभर में 26 संपत्तियों पर तोड़फोड़ और 42 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की.

एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और संपत्तियों के गलत उपयोग के खिलाफ उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी रहेगी. निगम अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में चलाया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से अनधिकृत निर्माणों को हटाया जा रहा है.

सोमवार को दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया. अदचिनी, सैदुलाजाब, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, सावित्री नगर, खिड़की एक्सटेंशन और छतरपुर पहाड़ी में कुल नौ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों और गैरकानूनी व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए.

200 से अधिक नोटिस जारी

निगम का कहना है कि इन क्षेत्रों में भवन निर्माण नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था. एमसीडी के अनुसार 1 जून से अब तक केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही सैदुलाजाब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, बेगमपुर, छतरपुर, सैनिक फार्म, खानपुर और गौतम नगर समेत कई इलाकों में 56 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है. इसी अवधि में निगम ने अपने सभी जोनों में 200 से अधिक नोटिस जारी किए हैं.