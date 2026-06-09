मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों पर चला MCD का बुलडोजर, आठ दिन में 123 इमारतें ध्वस्त
MCD की ओर से कहा गया है कि 1 जून से अब तक 123 संपत्तियां ध्वस्त और 170 संपत्तियां सील की गई.
Published : June 9, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली : मालीवय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने व्यापक अभियान छेड़ रखा है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर निगम ने 1 जून से अब तक 123 संपत्तियों को ध्वस्त करने और 170 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की. सोमवार को भी निगम की टीमों ने शहरभर में 26 संपत्तियों पर तोड़फोड़ और 42 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की.
एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और संपत्तियों के गलत उपयोग के खिलाफ उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति जारी रहेगी. निगम अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में चलाया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से अनधिकृत निर्माणों को हटाया जा रहा है.
सोमवार को दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया. अदचिनी, सैदुलाजाब, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, सावित्री नगर, खिड़की एक्सटेंशन और छतरपुर पहाड़ी में कुल नौ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों और गैरकानूनी व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए.
200 से अधिक नोटिस जारी
निगम का कहना है कि इन क्षेत्रों में भवन निर्माण नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था. एमसीडी के अनुसार 1 जून से अब तक केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही सैदुलाजाब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, बेगमपुर, छतरपुर, सैनिक फार्म, खानपुर और गौतम नगर समेत कई इलाकों में 56 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है. इसी अवधि में निगम ने अपने सभी जोनों में 200 से अधिक नोटिस जारी किए हैं.
विशेष सर्वे भी चलाया जा रहा
कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों को भवन निर्माण और संपत्ति उपयोग से जुड़े नियमों की जानकारी भी दी गई. अधिकारियों ने लोगों को बताया कि अनधिकृत निर्माण और अवैध व्यावसायिक उपयोग की स्थिति में संपत्ति को सील या ध्वस्त किया जा सकता है. साथ ही नागरिकों को मास्टर प्लान-2021, यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज-2016 और डीएमसी एक्ट-1957 के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई.
एमसीडी ने बताया कि सभी जोनों में एक विशेष सर्वे भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अवैध व्यावसायिक और रिहायशी संपत्तियों की पहचान की जा रही है. निगम अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक सख्ती से चलाया जाएगा तथा इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. निगम ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य या व्यावसायिक गतिविधि से पहले संबंधित नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्रीय निगम कार्यालय से संपर्क करें.
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