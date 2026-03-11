ETV Bharat / state

दिल्ली नगर निगम के पार्षदों और उनके आश्रितों को सीजीएचएस दरों पर मिलेगा इलाज: मेयर इकबाल सिंह

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने अपने वर्तमान पार्षदों और उनके पात्र आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है. अब निगम के पार्षद और उनके परिवार के सदस्य सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की निर्धारित दरों पर इलाज करा सकेंगे. इस संबंध में मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि यह फैसला जनप्रतिनिधियों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है.

उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत दिल्ली नगर निगम के मौजूदा पार्षद और उनके पात्र आश्रित सूचीबद्ध निजी अस्पतालों, नेत्र केंद्रों, दंत चिकित्सालयों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जांच और उपचार सीजीएचएस की दरों पर प्राप्त कर सकेंगे. इससे पार्षदों को निर्धारित और किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

मेयर ने कहा कि पार्षद अपने-अपने वार्ड में नागरिकों की समस्याओं के समाधान और जनसेवा के कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं. सालभर जनता के बीच रहकर काम करने के कारण उनके लिए विश्वसनीय और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है. इस फैसले से पार्षदों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और जरूरत पड़ने पर वे आसानी से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज करवा सकेंगे.

राजा इकबाल सिंह ने आगे बताया कि सीजीएचएस दरों की सुविधा मिलने से पार्षद निजी अस्पतालों में चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक जांच और उपचार आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. इससे मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से इलाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी. दिल्ली नगर निगम अपने जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. यह निर्णय भी उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. निगम का उद्देश्य है कि जनसेवा में लगे प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें. निगम आगे भी अपने प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के हित में ऐसे कदम उठाता रहेगा, जिससे संस्थागत सहयोग प्रणाली मजबूत हो और जनसेवा से जुड़े लोगों को आवश्यक सुविधाएं समय पर मिलती रहें.