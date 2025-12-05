ETV Bharat / state

MCD कमिश्नर ने पेश किया बजट, हेल्थ और एजुकेशन पर जोर; जानें सफाई को लेकर क्या कहा ?

बजट पेश करते हुए कमिश्नर ने कहा कि आय बढ़ाने और देनदारियों को नियंत्रित करने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है. आने वाले वर्ष में बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. कमिश्नर ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता दिल्ली को साफ और स्वच्छ रखना है जिस पर आगामी बजट में 4795 करोड़ रूपये रखा गया है. शिक्षा पर 15 % और स्वास्थ्य पर 12 % बजट रखा गया है. कमिश्नर कमिश्नर क्या कहना है कि कोई नया टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा गया. टैक्स के मौजूदा दर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अस्वनी कुमार ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने वर्ष 2025- 26 के संशोधित बजट अनुमान तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमान 2026- 27 को पेश किया. बजट में खास बात यह रही की कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. नगर निगम के कमिश्नर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान पेश करते हुए निगम की आर्थिक स्थिति का विस्तृत ब्यौरा सामने रखा. प्रस्तावित बजट के अनुसार, आगामी वर्ष में निगम की अनुमानित आय 15,66,406.50 लाख रहने का अनुमान है, जबकि व्यय 16,53,050.40 लाख तक पहुंच सकता है. नए वित्त वर्ष के लिए अनुमानित क्लोजिंग बैलेंस 103.50 लाख दर्शाया गया है.

कमिश्नर ने कहा कि आने वाले वर्ष में निगम स्वच्छता सुधार, कचरा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देगा. बजट में वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है. कमिश्नर ने बताया कि दिल्ली में कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक ढांचे पर लाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ओखला WTE प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 2950 TPD करने का निर्णय लिया गया है, जबकि गाजीपुर में 2000 TPD क्षमता वाले नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

कमिश्नर के अनुसार, कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए निगम मिशन मोड में काम कर रहा है. राजस्व मोर्चे पर भी निगम ने मजबूती दिखाई है. संपत्ति कर संग्रह में करीब 30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है ‘सूनयो योजना’ के जरिए अब तक 1.39 लाख से अधिक संपत्तियों का सत्यापन किया गया है. वेतन और पेंशन के समय पर भुगतान को निगम ने प्राथमिकता दी है. बकाया वसूली में भी तेज प्रगति हुई है. शिक्षा विभाग में 6.58 लाख बच्चों में से 4.26 लाख को DBT के जरिए यूनिफॉर्म, जूते, बैग और स्टेशनरी की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई. स्कूलों में 2610 डिजिटल कक्षाएं विकसित की गई हैं, जबकि 1576 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मोहल्ला क्लीनिकों और अस्पतालों में उपकरणों की खरीद, डेंगू रोकथाम के विशेष अभियान, 49 एंटी-लार्वा वाहनों की तैनाती और स्कूलों में स्वास्थ्य वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं. हॉर्टिकल्चर विभाग ने शहर भर में 3.55 लाख पौधे लगाए हैं. पार्कों में बच्चों के लिए 117 खेल उपकरण स्थापित किए गए. सड़क प्रकाश व्यवस्था में भी सुधार करते हुए 6,654 नई LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं और 3.97 लाख स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव किया गया.

कमिश्नर ने कहा कि निगम साफ-सुथरा, सुरक्षित और सुविधाजनक दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण और अवैध विज्ञापनों पर लगातार कार्रवाई जारी है. अब तक 54,623 अनधिकृत विज्ञापनों पर कार्रवाई की गई है और 731 आवारा जानवर पकड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है. निगम वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है.

