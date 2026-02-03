ETV Bharat / state

भलस्वा लैंडफिल का इनर्ट किराड़ी में डालने पर MCD की सफाई, पर्यावरण को नुकसान से किया इनकार

भलस्वा लैंडफिल से निकले इनर्ट को किराड़ी में डालने पर MCD ने सफाई दी. मेयर ने कहा, कार्य सुरक्षित है, AAP भ्रम फैला रही है.

भलस्वा लैंडफिल साइट पर MCD की सफाई
भलस्वा लैंडफिल साइट पर MCD की सफाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 6:33 PM IST

नई दिल्ली: भलस्वा लैंडफिल साइट से निकलने वाले इनर्ट को किराड़ी इलाके में डाले जाने के आरोपों पर दिल्ली नगर निगम ने सफाई दी है. नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि किराड़ी के लो लाइन एरिया में इनर्ट डालने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोगों की सहमति से किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वही इनर्ट है जो भलस्वा लैंडफिल साइट से निकलता है और उसे पूरी तरह जांच के बाद ही उपयोग में लाया जा रहा है.

मेयर ने AAP पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया

मेयर राजा इकबाल सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है. उन्होंने कहा कि जो इनर्ट किराड़ी के लो लाइन एरिया में डाला जा रहा है, उससे न तो पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा है और न ही भूजल या पानी दूषित हो रहा है. निगम पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखे हुए है और सभी मानकों का पालन किया जा रहा है.

मेयर राजा इकबाल सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ. विशेष रूप से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से इलाके में जलभराव जैसी समस्याएं बनी रहीं. मेयर ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

नेता सदन ने दी सफाई

इस मामले में नेता सदन प्रवेश वाही ने भी सफाई दी और कहा कि इनर्ट में कुछ प्लास्टिक जैसे कण जरूर हो सकते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से हानिकारक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिना तथ्यों के बयान देकर दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रही है.

वहीं, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी घबरा गई है इसी वजह से झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि कहीं भी कूड़े का पहाड़ नहीं बनाया जा रहा है और नगर निगम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है.

KIRADI MCD MAYOR
BHALSWA LANDFILL SITE
KIRARI INERT DUMPING
DELHI MCD NEWS
DELHI WASTE MANAGEMENT NEWS TODAY

