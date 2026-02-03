ETV Bharat / state

भलस्वा लैंडफिल का इनर्ट किराड़ी में डालने पर MCD की सफाई, पर्यावरण को नुकसान से किया इनकार

नई दिल्ली: भलस्वा लैंडफिल साइट से निकलने वाले इनर्ट को किराड़ी इलाके में डाले जाने के आरोपों पर दिल्ली नगर निगम ने सफाई दी है. नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि किराड़ी के लो लाइन एरिया में इनर्ट डालने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय लोगों की सहमति से किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वही इनर्ट है जो भलस्वा लैंडफिल साइट से निकलता है और उसे पूरी तरह जांच के बाद ही उपयोग में लाया जा रहा है.

मेयर ने AAP पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया

मेयर राजा इकबाल सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है. उन्होंने कहा कि जो इनर्ट किराड़ी के लो लाइन एरिया में डाला जा रहा है, उससे न तो पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा है और न ही भूजल या पानी दूषित हो रहा है. निगम पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखे हुए है और सभी मानकों का पालन किया जा रहा है.

मेयर राजा इकबाल सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ. विशेष रूप से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से इलाके में जलभराव जैसी समस्याएं बनी रहीं. मेयर ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.