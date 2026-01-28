ETV Bharat / state

MCD बजट को स्थायी समिति की अध्यक्ष ने बताया ऐतिहासिक, कहा- नई विकास योजनाओं को मिलेगी गति

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने 28 जनवरी को वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत करते हुए नगर निगम के इतिहास में पहली बार मुनाफे का बजट पेश किया. बजट को आर्थिक आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं के व्यापक विस्तार की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया गया. बजट में अगले वित्तीय वर्ष 2026–27 में दिल्ली नगर निगम ने 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय का लक्ष्य रखा है, जबकि व्यय अनुमानित रूप से करीब साढ़े 16 हजार करोड़ रुपये रहने की संभावना है.

इस तरह निगम को लगभग 1200 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होने का अनुमान है. वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में संशोधित बजट के अनुसार आय करीब 15 हजार 679 करोड़ रुपये और व्यय 16 हजार 305 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पिछले वर्ष की बचत को शामिल करने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में भी लगभग 859 करोड़ रुपये शेष रहने की स्थिति बनेगी.

एमसीडी स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा (ETV Bharat)

सत्या शर्मा ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बचत से कर्ज पर निर्भरता घटेगी और नई विकास योजनाओं को गति मिलेगी. उन्होंने कहा की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर वसूली को और सख्त व प्रभावी बनाया जाएगा. संपत्ति कर के दायरे में आने वाले सभी परिसरों से कर वसूली सुनिश्चित की जाएगी और सरकारी तथा गैर-सरकारी परिसरों से बकाया कर वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इससे वित्तीय वर्ष 2026–27 में संपत्ति कर से 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का लक्ष्य रखा गया है. प्रमुख बाजारों और उनके आसपास पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी और जहां निगम के पास भूमि उपलब्ध नहीं होगी वहां दिल्ली सरकार अथवा अन्य विभागों से किराए पर जमीन ली जाएगी. इससे लगभग 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना जताई गई है.

वहीं विज्ञापन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यूनिपोल और अन्य माध्यमों पर सख्ती की जाएगी. अब यूनिपोल के दोनों ओर विधिवत विज्ञापन की अनुमति दी जाएगी, ताकि निगम को उसका वास्तविक राजस्व प्राप्त हो सके. साइकिल स्टैंड और सार्वजनिक शौचालयों पर भी नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया के जरिए विज्ञापन व्यवस्था लागू की जाएगी. इन सभी उपायों से नगर निगम को करीब 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है. साप्ताहिक बाजारों में तहबाजारी व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया जाएगा और वार्षिक लाइसेंस प्रणाली लागू कर एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा.